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Microsoft Teams服務增加個人使用功能 一鍵與工作內容快速切換

聯合新聞網 / 楊又肇

去年因應疫情以限期免費形式提供使用的Microsoft Teams服務，目前由微軟宣布將加入更多針對個人使用功能，讓使用者能在後疫情時代藉由Microsoft Teams服務與親友聯繫，並且透過網路共同討論事情。

此次更新中，最主要功能在於可讓使用者在Microsoft Teams服務，透過一鍵快速將工作內容切換成個人使用內容，在與親朋好友聯繫時不會影響工作內容機密，同時在工作時也不會因為親朋好友聯繫造成影響。

而針對個人使用部分，諸多功能其實與原本的Microsoft Teams服務十分相似，一樣提供線上視訊、通話，以及文件共享、協作編輯，甚是也能透過「一起模式」 (Together Mode)，讓所有線上參與視訊的親友可以透過排排坐方式呈現同處一室情境。

另外，藉由動態貼圖、GIF檔也能快速傳遞當下心境，或是透過儀表板介面檢視所有在群組內分享檔案、照片或網頁連結等內容，甚至也能在群組內舉辦投票、建立行事曆及待辦事項，藉此讓親友間討論變得更容易。

不過，在目前多數人都開始居家辦公情況，同時也已經習慣使用Microsoft Teams討論事宜，是否會特別針對親友互動需求切換介面，或是直接選擇使用其他聯繫方式，似乎都還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 微軟

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