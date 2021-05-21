蘋果打造無障礙服務！Apple Watch手勢操作、iPad眼動追蹤、SignTime手語客服

在520全球無障礙體認日 (Global Accessibility Awareness Day,GAAD)這天，蘋果宣布推出名為SignTime的服務，讓使用者能隨時聯繫手語翻譯人員。而針對Apple Watch的更新，則可透過輔助觸控功能更方便接聽來電、控制螢幕游標，或是檢視通知中心內容等，另外也針對iPad加入支援第三方眼動追蹤設備，讓使用者能直接透過眼睛動作控制iPad。

蘋果其實在iOS裝置就已經加入不少輔助使用功能，讓肢體障礙使用者依然可以順利操作iPhone等裝置功能，而此次更針對輔助使用功能中的「旁白」螢幕閱讀器可辨識更多圖片中的人物、文字、表格數據等細節，例如可以用表格的形式檢視一張收據的圖片，或是描述圖片中人物的姿勢與位置，而透過「標記」功能也能讓使用者自訂圖片敘述內容。

而針對容易因為生活中各種聲音而分心，甚至造成不舒服或恐慌情況，蘋果在此次更新也宣布加入全新背景音內容，協助使用者降低分心情況，並且讓注意力集中、保持冷靜，其中可藉由海洋、雨天或溪流的環境聲，透過在系統背景持續播放，藉此掩蓋惱人的環境或外部噪音。

另外，針對聽力輔助需求部分，蘋果則是增加支援新款雙向助聽器設備，讓失聽或聽障者可以透過免持通話或FaceTime方式溝通，在耳機調節功能也可配合聽力圖結果進行調整，因應個人聽力需求放大較小聲音細節，或是調整特定頻率聲音。

在iPad部分則是加入第三方眼動追蹤設備，讓使用者能透過眼睛動作控制iPad，例如可讓游標隨著眼睛視線移動，而將目光聚焦在特定位置則會觸發點擊動作。

至於此次增加的SignTime功能，則可讓使用者透過瀏覽器以美國手語 (ASI)、英國手語 (BSL)，或是法國手語 (LSF)與AppleCare，以及蘋果客服人員溝通，而在Apple Store通路也能透過SignTime線上聯繫手語翻譯人員。目前此項服務會先在美國、英國與法國推出，未來也會在其他國家地區提供。

此次針對Apple Watch的更新，則是強化watchOS上的輔助觸控功能，藉由Apple Watch內建動態感測元件、光學心率感應器等設計，藉此識別使用者肌肉及肌腱動作細微改變，藉此可讓使用者透過捏著或緊握Apple Watch來控制螢幕游標，或是更容易透過手勢接聽來電、確認即時推播資訊等。

蘋果接下來也計畫推出可以聲音體帶按鍵控制功能，讓聾啞人士或行動不方便的使用者，能透過搭嘴音或特定單聲方式控制按鍵對應功能，另外也會針對色盲等視覺障礙者提供可在App內自訂顯示方式及字體大小。

同時在Memoji內容部分，蘋果也將加入更能代表使用氧氣管、人工電子耳，以及增加軟頭盔作為頭飾的設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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