微軟確定明年6月中旬 全面終止IE 11瀏覽器技術支援

在大力推廣旗下Micorsoft Edge瀏覽器後，微軟也終於確定將在2022年6月15日終止IE 11瀏覽器技術支援，而微軟包含Microsoft 365等服務也會在2022年8月開始終止對IE 11瀏覽器的支援。

微軟從1995年8月16日開始推行旗下IE瀏覽器 (Internet Explorer)，一轉眼就是25年的時間，不僅在1990年代藉由內建於Windows作業系統的方式碾壓Netscape (網景)創下瀏覽器市場，更在2002年至2003年間衝上95%比例的市場安裝使用率，直到Mozilla在2004年推出Firefox瀏覽器，而Google也在2008年以Chrome瀏覽器加入瀏覽器市場競爭，才使得微軟IE瀏覽器市佔被分散，但依然是市場最大比例使用的瀏覽器。

後來Google的Chrome瀏覽器因為輕巧、快速特性，因此在後續成為多數人使用瀏覽器，但微軟的IE瀏覽器依然成為許多企業、公司行號，甚至政府機構指定使用瀏覽器，原因是過去許多網路服務都是以IE瀏覽器為標準設計，因此也讓其他瀏覽器開啟針對IE瀏覽器打造的網頁內容時會有相容問題，使得更多企業單位更離不開IE瀏覽器。

不過，隨著微軟從IE11之後也開始轉向全新打造的Microsoft Edge瀏覽器，逐漸地也開始放緩在IE 11瀏覽器發展比重，甚至聲明未來將不再更新IE11瀏覽器之後版本，未來將全力發展Microsoft Edge瀏覽器。

而稍早更確認將會在2022年6月15日正式終止IE 11瀏覽器技術支援，同時也會在2022年8月讓Microsoft 365等服務終止對IE 11瀏覽器的支援。

依照微軟說明，若還是有IE瀏覽器相容使用需求的話，可以透過Microsoft Edge瀏覽器內建的IE相容模式使用，但由於IE相容模式也會在2029年之後不再提供，因此微軟也呼籲企業等單位透過瀏覽器使用服務必須作更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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