Dyson新款Purifier Formaldehyde系列空氣清淨機登台 以獨立甲醛感應器精準偵測污染源

近期更新的Purifier Formaldehyde系列空氣清淨機，今日 (5/20)由Dyson宣布引進台灣市場，主要將原本用於偵測有機化合物 (VOC)的感應器，獨立出一組用於偵測甲醛成分的感應器，並且標榜這款獨立甲醛感應器能對應永久使用壽命。此外，新款Purifier Formaldehyde系列更標榜藉由聲學技術降低全機產生噪音，並且透過密閉設計讓全機可達HEPA13等級過濾效果，約可去除99.95%至0.1微米的空氣微粒，藉此過濾細菌、病毒等污染物。

此次推出的Purifier Formaldehyde系列，同樣區分Purifier Cool Formaldehyde TP09二合一甲醛偵測空氣清淨機，以及Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，一樣各自區分兩種尺寸規格。

在此次新機設計裡，Dyson在Purifier Formaldehyde系列空氣清淨機24個關鍵點增加高壓密封設計，使全機可達HEPA H13等級標準，避免污染空氣繞過濾網透過氣流回到室內，並且可捕捉99.95％至0.1微米的微粒，包含致敏原、細菌、H1N1病毒1、花粉和黴菌等污染物都能順利被捕捉。

除了同樣藉由POLAR淨化均勻度實驗室測試確保可將乾淨空氣吹送至家裡每個角落，並且均勻淨化整個房間的有效性，Dyson此次更藉由馬來西亞開發中心內部聲學實驗室，透過將空氣排出的孔徑加寬，並且改善孔徑形狀設計，以利調節整體氣流，並且減少空氣與機器表面之間摩擦，標榜能降低20%比例噪音，確保機器運轉更加安靜。

而在原本用於偵測有機化合物的感應器拆分獨立，主要用於偵測甲醛的感應器的設計，Dyson強調與空氣清淨機採用的Cryptomic催化濾網一樣對應永久使用壽命，同時因為採固態形式設計，因此不會有乾掉影響感應效能問題，同時也能更準確感測甲醛成分，另外也能透過機身上的螢幕顯示甲醛監控數據。

依照Dyson說明，由於甲醛是許多有害氣體包含成分，因此針對甲醛加強濾除的話，將能更有效確保空氣清淨品質。

不過，獨立甲醛感應器與顯示甲醛監控數據功能，目前僅在Purifier Cool Formaldehyde TP09與Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09兩款空氣清淨機搭載，Purifier Cool TP07與Purifier Hot+Cool HP07則未搭載此項功能。

至於此次推出四款空氣清淨機均採可達HEPA H13等級標準的全密封過濾系統設計，但僅有Dyson Purifier Cool TP07與Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09採更安靜運作設計。

建議售價方面，Dyson Purifier Cool TP07將以新台幣19900元價格銷售，區分銀白色/黑鋼色，Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09建議售價為新台幣24900元，區分白金色/銀金色，而Purifier Hot+Cool HP07建議售價則為新台幣23900元，區分銀白色/黑鋼色，Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09建議售價為新台幣28900元，區分白金色/銀金色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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