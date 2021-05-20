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微軟終於讓IE入土了！2022年6月15日徹底終止服務

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：Wikipedia
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年老力衰多年的 Web 瀏覽器幾乎已經沒有用戶在使用，在努力 25 年後，微軟終於在明年將 IE 埋葬了！

微軟去年宣布，Teams 停止支援 Internet Explorer 11，而 Microsoft 365 也會在 2021 年 8 月 17 日停止支援，不過在完全放棄以前，微軟還是為企業用戶繼續開放專為 Internet Explorer 構建的舊站點，直到 Windows10 全面停止支援 Internet Explorer 11，現在微軟終於要讓 IE 退休了。

年老力衰多年的 Web 瀏覽器幾乎已經沒有用戶在使用，在努力 25 年後，微軟終於在明年將 IE 入土，微軟最終在 2022 年 6 月 15 日將 Internet Explorer（IE) 全面終止服務，以 Microsoft Edge 取代。

Microsoft Edge 程式經理 Sean Lyndersay 表示，Internet Explorer 11 桌面應用程式將在 2022 年 6 月 15 日停止服務，並且不再支援某些版本的 Windows10。

對於大多數企業而言，替代方案將是具有 IE 模式的 Microsoft Edge。微軟在幾年前為 Edge創了 IE 模式，並讓企業為較舊的網站採用基於 Chromium 的新瀏覽器。IE 模式支援較舊的 ActiveX 控件和舊站點，而且其實還不少企業仍在使用。Microsoft 承諾至少在 2029 年之前於 Edge 中支援此 IE 模式。

IE 走入終結已經有很長一段時間了，尤其這五年多來，微軟持續阻止用戶使用 IE，微軟將 IE 轉為「兼容性解決方案」，而非瀏覽器，並鼓勵企業停止使用老化的瀏覽器，而使用 Edge 及其 IE 模式。

微軟去年結束對 Microsoft Teams Web 應用程式對 Internet Explorer 11 的支援，計劃在今年晚些時候停止在 Microsoft 365 服務。Microsoft 的線上服務（如Office 365、OneDrive、Outlook等）也不再支援 Internet Explorer 11 。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 10 微軟 瀏覽器 Edge Chromium

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