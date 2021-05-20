自訂Google Photos「回憶」內容！加密資料夾僅先開放Pixel系列

針對Google Photos的更新，Google除了確定加入可加密上鎖的資料夾功能，更讓使用者能對自動生成的「回憶」內容有更大控制權。

過往由系統自動挑選的「回憶」中，使用者基本上無法自訂顯示內容，因此通常無法避免在Google Photos服務看見前任交往對象，或是讓自己感覺難過的照片內容。因此，Google此次讓使用者能自行決定是否將Google Photos中的特定人物隱藏，或是避免顯示特定期間的照片，另外也能選擇僅將單張照片移除，甚至也可將「回憶」類別名稱重新命名。

此項功能將會在今年夏季釋出，並且可適用於所有手機產品。

而此次額外增加的「回憶」類別，則是依照特定節日進行分類，或是透過識別照片中物品重複程度，藉此建立照片群組，例如判斷許多照片中出現登山背包，系統就會將這些符合條件的照片建立群組，並且透過照片中的位置資訊等判斷其他識別條件。

另外，針對兩張相近的照片內容，Google Photos也會運用人工智慧補上畫格方式，藉此形成短暫的動態照片，讓使用者重複拍攝的照片可以增添更多動態感受。

至於此次增加的加密資料夾功能，目前僅先開放Pixel系列手機使用，但預計今年秋季之後也會陸續開放更多Android手機使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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