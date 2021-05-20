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微軟證實已「終止開發」Windows 10X 將開放部分功能給現有Win10作業系統
如先前傳出消息，微軟在稍早對外聲明中證實已經終止開發Windows 10X作業系統，但會將部分功能開放給現有Windows 10作業系統使用。
不過，微軟方面並未透露決定終止開發Windows 10X作業系統具體原因，同時似乎也未說明是否會將雙螢幕顯示介面加入Windows 10作業系統。
目前僅確認包含最佳化按鍵等介面尺寸、顏色與動畫表現，以及聲音呈現效果，另外也會把增強設計的語音轉文字功能，以及重新設計的觸控虛擬鍵盤介面帶到Windows 10，而部分功能其實先前就已經透過Insider Preview Program項目提供測試。
至於針對既有Windows 10作業系統更新，微軟表示已經開始向所有使用者提供更新，其中包含當使用者透過外接攝影機當做線上會議主要使用裝置時，系統會自動切換至外接鏡頭，無需讓使用者額外手動切換。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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