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出自前HTC設計副總裁之手？iOS 14.6測試版本洩密 蘋果將推新款Beats無線耳機
MacRumors網站報導指稱，在iOS 14.6與tvOS 14.6測試版本原始編碼中包含圖像，透露蘋果準備推出以真無線耳機形式打造的新款Beats耳機。
新款Beats耳機除了將以真無線耳機形式打造，並且在外觀保留明顯的「b」字標誌，將會搭配採圓弧造型設計的充電攜行盒，顏色則區分紅、黑、白三款Beats品牌常見配色。
目前暫時還無法確認新款Beats耳機預計推行時間，但預期將會隨著iOS 14.6版本正式更新推出。
在先前消息中，傳出新款Beats耳機將由前HTC設計副總裁，目前加入蘋果擔任總監身分的Scott Croyle帶領設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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