出自前HTC設計副總裁之手？iOS 14.6測試版本洩密 蘋果將推新款Beats無線耳機

「唉呀！又不小心摔到手機了！」現代人幾乎手機不離身，隨時隨地都想滑手機看朋友社群動態、用手機拍下當前美景，不過也很常在拿出手機的時候，不小心讓手機直接「跳樓」，看到昂貴的維修費用，心裡不斷淌血。

2021-05-22 12:01