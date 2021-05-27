「線上群聚」讓孩子停課學習不中斷 新科技還能同步帶動商機？

身兼企業創辦人、執行長及十歲小孩的家長，這幾天筆者的生活型態轉變很大。從上週因應疫情升溫，宣布全公司遠距辦公開始，若非必要，筆者都盡量待在家，沒多久政府也宣佈各級學校停課，突然多了很多和孩子共處一室的時間。

這天下午看著孩子端坐在沙發上，抱著平板像是在跟人視訊，原來是學校改為利用遠距視訊軟體教學。班上同學全員上線，螢幕上分割出38個小方框，每個方框內都有個擠眉弄眼的小鬼臉，看來「線上群聚」已成為停課時補救的學習進度最佳解決方案，讓筆者反思，科技若要應用在大人的商務世界，我們需要考慮什麼？

「新科技」解決了哪些商務拓展痛點？

通訊軟體打破時空疆界，讓人與人的交流乃至於商務上的接觸都不再受限，這點從網路興起的那天起就改變了世界，筆者於此不再贅述。但新科技的範疇很大，要成為好的工具，筆者這回想就幾個商務拓展的本質重點來談。

產品資訊聚焦

與客戶初次見面，通常會直接被問：「你們賣什麼產品？它能做什麼？」就算事前提供資訊參考，但客戶無暇細看，反而希望業務直接「說重點」，如此一來，資訊的精煉與聚焦就更顯重要。

電商講求快狠準，頁首圖片及簡介文字就是該產品資訊重點，文案、商拍吸睛與否，一翻兩瞪眼，但B2B的商務網站卻常常流於大量資訊的陳列，很難讓客戶在短時間內擷取到想看的內容。

C端電商講求快狠準，頁首圖片及簡介文字就是該產品資訊重點，文案、商拍吸睛與否，一翻兩瞪眼。圖／擷取自momo購物網

新一代線上展覽的科技攤位設計簡單直覺，可以解決資訊繁雜、重點難以抓取，以及缺乏互動性的問題。模擬真實展場的樣態，設計虛擬「螢幕」播放影片，易拉展呈現公司或商品資訊，版面重點清晰，自然而然一目了然；另外虛擬櫃檯、值班業務的設計，則提高互動趣味，點按就可以交換名片或線上對談，不用見面就滿足了整套商務洽談的步驟與流程。

商品展示型態

4G時代後，在網路流量可以負荷的前提下，商品展示以動態影像為主流；5G成為現在進行式，XR則有坐大的跡象。2017年IKEA串接AR KIT，把你家變成家具、家飾展場；隔年L’Oreal收購Modiface，把細膩彩妝直接「AR」在消費者臉上，然後各式電商、展售通路、線上展覽⋯⋯越來越多銷售管道把AR實境看貨功能列為標配，為消費者的鑑賞體驗大大加分。

如今線上展覽攤位也加入了AR產品產示功能，輔助展會或日常商務拓展時客戶看貨的需求，且可以同時滿足C端產品如助眠燈具、B端產品如重機械零件等不同屬性，若是再放上爆炸圖動畫，還可以直接看穿產品怎麼組裝。

科技進入商務，要達成的目的有三階段--聚焦資訊、生動展示商品、促進銷售成交。圖／光禾感知科技

促進銷售成交

口碑行銷由舊客戶推薦，但主動拓展新客，就得從客戶搜尋商品的關鍵字開始，設置適切的SEO或關鍵字標籤，是讓買貨人輕鬆找上門的第一步。另一方面，客戶每一次瀏覽攤位或商品頁面，動線、停留時間以及行動都是珍貴的數據資訊，循環利用，有助於優化業務釋出的資訊、商品展示方式，甚至採取的銷售手法。

雖然終歸要回到人與人的交流與交易，但綜上所述，資訊太雜看不出重點、商品展示的方法不夠吸引人、無法靠精準的關鍵字產生自來客，都是商務拓展流程中的痛點及雜音，而新科技所協助達到的效果就是「去噪」，讓成交來得更快、更順。

《原文作者為光禾感知科技創辦人/執行長 王友光，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦