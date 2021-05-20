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就是少了台灣！iMac、iPad Pro與Apple TV 4K 明天起在美國、香港等地上市

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Apple
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Apple 蘋果公司繼 5 月 17 日推出新款彩虹錶帶、Apple Music 無損音質後，稍早宣布新一代的 iMaciPad ProApple TV 4K 將於 5 月 21 日上市，首波上市國家包括美國、香港…等地，就連中國也是首波銷售 iMac 和 iPad Pro，唯獨台灣要等日後才會上市！

iMac

圖片及資料來源：Apple
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Apple iMac 搭載 M1 晶片，並配備 4.5K Retina 顯示器。特別的是，全新的 iMac 擁有綠色、黃色、橙色、粉紅色、紫色、藍色與銀色共 7 種繽紛色彩，能突顯個人風格與品味。

為了搭配 iMac，Apple 提供三款巧控鍵盤，包括含 Touch ID 和數字鍵盤的巧控鍵盤，還可以搭配同色系的巧控板。

這次首波將在美國、香港、中國…等地上市，台灣則是要等日後才會上市；雖然台灣不在第一波，但 Apple 表示會先在 Apple 直營店推出綠色、粉紅色、藍色和銀色機型供貨銷售；全部七款顏色機型將於日後在 Apple 官網供貨，並在上市後於 Apple 直營店內展示。

iPad Pro

搭載 M1 晶片的 iPad Pro 在 Geekbench 5 跑分成績令人驚艷。

圖片及資料來源：Apple
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12.9 吋 iPad Pro 配備新 Liquid Retina XDR 顯示器，支援 5G 行動網路機型、具有 Thunderbolt 連接埠，加上新的超廣角前置相機可支援「人物置中」功能，這項功能可在視訊通話時，自動將使用者置於畫面中的位置。

此外，還有全新白色的巧控鍵盤，透過背光按鍵、整合觸控板、順暢的角度調整和懸浮設計，搭配 Apple Pencil，可變身筆記裝置。

iPad Pro 首波上市國家與 iMac 相同，也預計在 5 月 21 日上市，但同樣的是台灣必須要再等等。

Apple TV 4K

圖片及資料來源：Apple
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新一代 Apple TV 4K 具備色彩平衡技術，以及高影格率 HDR 功能。

尤其新款 Apple TV Remote 遙控器採用一體成型的鋁金屬設計，搭配點觸式觸控板，有更精確度的五向導覽與觸控功能，能快速操控。點觸式觸控板的外圈支援畫圈手勢，適合用來尋找影劇中的特定畫面。

雖然 Apple TV 4K 也是 5 月 21 日上市的產品，但首波上市國家名單與 iMac、iPad Pro 略有不同，美國、香港等都會是首批上市，另外自 2007 年第一代產品問世以來，從未登陸中國大陸市場，因此 Apple TV 4K 的首發名單中沒有中國。

圖片及資料來源：Apple
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不過，值得一提的是，新一代的 Apple TV Remote 已經在 5 月 12 日通過 NCC 型式認證，在台灣上市應該是指日可待。

圖片及資料來源：Apple
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 Apple TV iMac iPad Pro Apple

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