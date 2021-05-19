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蘋果證實：現有AirPods、HomePod 無法支援Apple Music的無損音質

聯合新聞網 / 楊又肇

針對Apple Music預計在6月增加以蘋果自有ALCA (Apple Lossless Audio Codec,蘋果無損音訊編碼)技術提供的無損音訊內容，蘋果回應說法證實目前市面銷售的AirPodsHomePod及Beats系列都無法支援，但可相容使用基於杜比全景聲技術打造的空間音訊播放效果。

依照說明，由於Apple Music服務加入無損音訊採用蘋果自有ALCA編碼技術，而AirPods與Beats系列耳機都是採用藍牙AAC解碼播放規格，因此無法對應蘋果自有ALCA編碼技術打造的聲音內容。而包含HomePod系列喇叭、以有線形式連接狀態使用的AirPods Max，目前也無法相容ALCA編碼音訊內容。

不過，蘋果並未透露日後是否會透過韌體更新方式加入支援，但預期接下來準備推出的新款耳機都會加入支援ALCA編碼技術。至於基於杜比全景聲技術打造的空間音訊播放效果，原本AirPods系列、HomePod系列就已經加入支援，因此並未有相容問題。

依照蘋果說明，此次提供的無損音訊內容，將以蘋果自有ALCA (Apple Lossless Audio Codec,蘋果無損音訊編碼)技術保存原始音訊內容，讓使用者能進一步聆聽真實聲音。透過裝置上的「設定」>「音樂」>「音訊品質」選項開啟，即可依照連網方式選擇使用不同音質規格，例如從等同CD音質的44.1 kHz/16位元規格，到48kHz/24位元等更高音訊解析度規格，最高可達192 kHz/24位元聲音規格表現。

至於在蘋果宣布在Apple Music免費加入無損音訊內容後，亞馬遜稍早也跟進宣布旗下原本以收費形式使用的高解析音質音樂播放選項Amazon Music HD，將從即日起免費開放現有Amazon Music服務訂閱用戶使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple AirPods HomePod Apple Music

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