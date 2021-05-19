Sony：不會盲目追求市佔與低價競爭 將加強台灣線上通路銷售手機

針對此次公布在台上市消息的Xperia 10 III，台灣Sony Mobile總經理林志遠強調將會進一步著重中高階、旗艦手機市場布局，因此雖然市場有不少中國品牌藉由主打搭載高階旗艦處理器，並且以更親民價位銷售的手機產品競爭，但Sony Mobile依然會著眼提供外型設計更顯眼、使用體驗更佳的產品特色，並不會盲目追求市佔與低價競爭。

而在近期疫情回升情況下，林志遠認為多少可能會影響手機產品銷售表現，因此預期可能會比過往減少10%左右銷量，若疫情持續變嚴重的話，甚至可能會有更明顯下滑。

不過，林志遠表示目前還不擔心疫情造成影響，主因在於認為在疫情時代反而會有更大手機產品銷售機會，尤其越來越多需要遠距辦公情況，手機將會成為重要聯繫工具，因此將吸引更多人更換手上老舊手機產品。

因此在接下來的市場發展裡，Sony Mobile將會更進一步強化線上通路銷售模式，並且藉由藍牙耳機、藍牙喇叭等配件產品進行組合銷售，另外也依然會加強實體通路銷售，並且在疫情期間藉由事先預約賞機，在確保環境清潔、消毒情況下提供1對1服務，讓消費者更安心購機，同時也會因應著眼中高階、旗艦手機銷售模式，未來將會減少與採低價促銷方式銷售手機的實體通路合作。

雖然目前觀察消費者直接購買空機比例增高，但Sony Mobile依然會維持與電信通路合作銷售手機，強調電信通路依然是重要銷售管道。

另一方面，Sony Mobile接下來也準備在夏季推出Xperia 1 III，甚至後續也會推出小尺寸機種Xperia 5 III，因此林志遠認為藉由先前一次宣布推出三款手機產品，將更容易讓消費者比較不同機種規格差異，進而仔細考慮所需機種。

例如過去就曾發現消費者原本期望購買小尺寸定位的旗艦手機，卻因為不確定是否會推出Xperia 5情況下，先行購買Xperia 1，因此今年一口氣宣布推出三款手機，並且設定在不同時間進入市場，預期也能讓購機動能延續更久。

而針對近年推出機種均採用Qualcomm處理器，甚至中高階手機仍維持採用Snapdragon 600系列處理器規格，而未考慮使用Snapdragon 700系列處理器設計，另外也未再採用聯發科處理器，藉此打造價位更親民手機，林志遠則強調目前Sony Mobile會維持聚焦中高階、旗艦手機市場，並且鎖定特定使用需求族群，因此不會特別追求市佔比例，同時也不會加入低價手機市場競爭，因此在處理器規格設計之餘，更會以外型設計、使用體驗，以及相機、影音功能吸引消費者青睞。

林志遠認為手機產品並非只是在處理器規格競爭，更要以整體設計來看，以這次Xperia 10 III在台上市，選擇與KKBOX合作高音質無損音訊播放體驗，更可加強詮釋Xperia手機在高解析音質的聆聽效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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