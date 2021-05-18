善用iPhone、iPad及Mac 幾個小技巧搭配蘋果裝置在家工作

在目前疫情近期再度升溫之下，讓不少人必須有更長時間，而筆者原本需要外出採訪的工作模式，現在也變成透過線上形式進行。雖然並非所有工作都能透過線上遠距進行，但如果你的工作也能透過網路連線完成的話，不妨參考以下方式。

在開始之前…

雖然近期在台灣出現本土感染病例有持續增加趨勢，同時雙北地區也進入第三級防疫警戒狀態，但還是要保持平常心面對，不要過度恐慌。

在確保足夠備糧情況下，盡可能減少非必要外出，若無法自行準備三餐，必須透過外食飽腹的話，目前也先以外帶，或是透過Uber EATS或foodpanda等餐飲外送方式訂購，並且記得改為放置門口方式取餐，降低近距離接觸機率。

由於目前雙北地區進出超商等處都必須採實名制登記，因此建議出門記得隨身攜帶手機、身分證，以及一隻筆，其中更建議在手機下載台北通App，事先完成建立個人QR Code身分碼，另外也記得事先安裝台灣社交距離App，搭配網友將中央流行疫情指揮中心公布案例足跡資料，配合Google Maps打造的「Google 確診者足跡分佈圖」，主動避開高風險區，同時確認是否曾與確診者近距離接觸。

而在家中時，除了保持心情平靜，更記得要維持正常作息、適度運動，同時也務必留意疫情變化，提高警覺性。

此外，一般家庭中通常不會有特別用於遠距辦公的環境佈置，甚至可能面臨家中成員工作模式不同，以及可能會有年紀較小幼兒照顧，或是學齡兒童遠距上課等因素影響遠距辦公效率，此時更要以平常心看待，畢竟工作終究是一時的，與家人相處卻是更長遠的事情。

透過iPhone、iPad、Mac進行遠距工作的小技巧

．把iPad當作「第二螢幕」：

透過「並行」功能，即可透過有線或無線連接方式 (無線連接時不能透過iPad分享網路)，將iPad或iPad Pro當作第二螢幕輸出顯示，藉此作為Mac延伸顯示空間，方便觀看參考資料，或是進行線上會議使用。

而使用「並行」時的另一個小技巧，則是可以配合Apple Pencil或手指觸控螢幕操作滑鼠游標，甚至可以配合手寫功能進行數位簽名。

參考方式：https://support.apple.com/zh-tw/HT210380

．善用iPad多工處理功能：

如果家中電腦被佔用，在沒有一定需要複雜操作功能情況下，實際上iPad或iPad Pro就足夠對應一般文書作業、電子郵件收發，或是透過瀏覽器連接線上作業平台完成工作事項，甚至搭配螢幕外接、藉由藍牙或有線方式連接滑鼠、鍵盤，同樣可以讓iPad或iPad Pro變成「電腦」。

而善用「滑動置前」 (Slide Over)快速檢視已經開啟App，或是透過「分割顯示」 (Split View)同時顯示兩項執行App，讓工作可以變得更有效率。

參考方式：https://support.apple.com/zh-tw/guide/ipad/ipadfe7c65e9/14.0/ipados/14.0

參考方式：https://support.apple.com/zh-tw/guide/ipad/ipad08c9970c/14.0/ipados/14.0

．善用「接力」、「AirDrop」功能：

很多人其實都忽略蘋果藉由iCloud服務串接所有使用內容的便利性，例如在iPhone上複製文字、網址等內容，即可直接在登入相同iCloud帳號的Mac、iPad或另一台iPhone進行貼上，藉此加快工作效率。

另外，AirDrop除了可以便利地在蘋果裝置間分享照片、文件等檔案內容，實際上也能直接分享網頁、備忘錄、提醒事項，甚至是地圖資訊。

參考方式：https://support.apple.com/zh-tw/guide/mac-help/mchl732d3c0a/11.0/mac/11.0

．強化Mac與iOS裝置連動：

透過蘋果裝置可彼此連動特性，使用者可以在Mac的備忘錄中連接iPhone或iPad，藉由iPhone或iPad的鏡頭拍攝影像、掃描文件，或是藉由觸控螢幕進行塗鴉、簽名，並且放進備忘錄頁面使用。

而透過iPhone或iPad裝置上的備忘錄紀錄靈感、想法，同樣也能透過iCloud服務連動更新至登入相同帳號的Mac備忘錄，讓使用者在不同裝置間工作更容易無縫銜接。

參考方式：https://apps.apple.com/tw/story/id1456415114

．善用「檔案」管理個人文件：

「檔案」App不僅可作為個人線上存放檔案、用於同步桌面資料，更可連接包含Dropbox、BOX、微軟OneDrive或Google Drive等網路硬碟服務，讓使用者能更容易將檔案存放在雲端，以利隨時取用，同時配合不同網路硬碟同步功能，更可讓不同裝置間存放資料同步更新。

．利用Mac上的「訊息」功能共享螢幕：

在Mac上的iMessage除了可以同步手機端的訊息內容，還可以與其他同樣使用Mac的朋友共享螢幕畫面，讓線上討論可以因為「有畫面」變得更容易。

參考方式：https://support.apple.com/zh-tw/guide/messages/icht11883/mac

．線上協作編輯文件不求人：

目前以免費形式提供使用的Pages、Numbers及Keynote，目前也能透過iCloud服務進行線上協作，甚至即便是Windows PC也能透過瀏覽器進行線上協作編輯。

參考方式：https://support.apple.com/zh-tw/HT206181

．透過FaceTime進行視訊會議：

目前FaceTime已經支援最高32人的群組聊天，甚至會自動讓當前講者畫面變大，藉此增加其他人的注意力，同時在群組對話時也會以加密形式傳輸，因此不用擔心會議內容是否外洩。

參考方式：https://support.apple.com/zh-tw/HT209022

．建立提醒事項讓工作更有效率：

通常在家中工作，會因為其他事情而分心，因此建立提醒事項也變得更加重要，同時也能透過共享提醒事項，讓同樣遠距辦公的工作團隊成員可以了解當前有哪些事項必須處理，以及實際處理狀況。

參考方式：https://support.apple.com/zh-tw/HT205890

小結

除了上述幾個小技巧可讓使用者善用iPhone、iPad及Mac，藉此讓遠距辦公可變得更有效率，搭配其他如Google、微軟、Zoom等業者提供同樣可對應遠距工作的服務，將更容易讓遠距辦公變得更容易實現。

而即便是使用Windows PC，或是Android裝置，目前也有不少方式也能讓使用者更容易進行遠距辦公。但以整體來看，由於蘋果本身產品具備高度連動使用特性，因此在跨裝置間使用資料，或是藉由不同裝置執行特定工作需求，顯然就變得更容易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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