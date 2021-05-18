Apple Music加入無損音訊 更加入使用杜比全景聲技術的空間音訊功能

蘋果稍早確認將從今年6月開始於Apple Music服務加入無損音訊，同時也確定增加使用杜比全景聲技術的空間音訊功能。

此項更新將以免費形式提供更新，既有Apple Music服務訂閱用戶將無須額外付費，就能以無損音訊規格聆聽在Apple Music服務收錄超過7500萬首歌曲。

依照蘋果說明，此次提供的無損音訊內容，將以蘋果自有ALCA (Apple Lossless Audio Codec,蘋果無損音訊編碼)技術保存原始音訊內容，讓使用者能進一步聆聽真實聲音。透過裝置上的「設定」>「音樂」>「音訊品質」選項開啟，即可依照連網方式選擇使用不同音質規格，例如從等同CD音質的44.1 kHz/16位元規格，到48kHz/24位元等更高音訊解析度規格，最高可達192 kHz/24位元聲音規格表現。

除此之外，先前已經針對AirPods Pro、AirPods Max增加的空間音訊功能，目前也進一步對應Apple Music服務使用，只要透過搭載H1或W1晶片的AirPods耳機、Beats耳機聆聽Apple Music服務收錄歌曲，就會自動以空間音訊呈現聲音。而如果是直接以新款iPhone、iPad或Mac機種播放，同樣也會透過空間音訊形式呈現。

蘋果接下來也會在支援以杜比全景聲技術播放歌曲、專輯標示識別徽章，以利使用者更快找到支援杜比全景聲技術的內容，同時蘋果也將與更多音樂創作者、藝人與唱片業者合作，藉此在Apple Music服務增加更多對應杜比全景聲技術的歌曲內容，並且計畫涵蓋更多音樂類別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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