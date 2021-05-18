蘋果揭曉彩虹版編織單圈錶環與彩虹版Nike運動型錶環 持續支持LGBTQ+社群

除了宣布在Apple Music服務加入無損音訊與空間音訊功能，蘋果更宣布推出新款彩虹版編織單圈錶環與彩虹版Nike運動型錶環，藉此象徵本身持續支持LGBTQ+社群的立場。

而此次推出兩款彩虹版錶環，蘋果同時也表態支持反對仇視同性戀、跨性別和雙性戀的國際不再恐同日 (IDAHOT)，並且融合更廣泛顏色，象徵LGBTQ+社群多元化悠久歷史的多面驕傲旗幟。

此外，蘋果也表示持續針對美國地區的Encircle、Equality North Carolina、Equality Texas、Gender Spectrum、GLSEN、Human Rights Campaign、National Center for Transgender Equality、PFLAG National、SMYAL與The Trevor Project，以及國際組織ILGA World在財務上提供長期支持，藉此廣泛支持位於各地的LGBTQ+社群。

在此次推出的新款彩虹版編織單圈錶環中，蘋果將原始彩虹色與來自各種驕傲旗幟的六色彩虹色交織，呈現LGBTQ+社群經歷的廣泛多元性，以及跨越多個世代的運動歷史，另外更以黑色與棕色象徵黑人、拉丁裔社群，以及那些患有HIV/AIDS或因此病離世的人，而淡藍色、粉紅色和白色則代表跨性別及非二元性別族群。

在這個獨特的錶帶中，更以具延展性再生紗繩與矽膠線交錯編織，與先前推出的編織單圈錶環一樣提供12種尺寸選擇，錶環本身也不具任何錶扣設計。同時，新款彩虹版編織單圈錶環更在盒裝加入App Clips (輕巧App)設計，讓使用者能透過更新至iOS 14.3以上的iPhone，快速取得呼應新款錶環的全新彩虹版錶面 (註)。

註：其實也會透過新版watchOS作業系統更新提供。

搭配新款彩虹版編織單圈錶環，蘋果此次也推出新款彩虹版Nike運動型錶環，同樣加入象徵LGBTQ+社群的六色彩紅色，並且透過反光紗材質讓錶帶可在夜間增加辨識效果，同時也兼具充足耐用性。

新款彩虹版編織單圈錶環建議售價為新台幣3100元，彩虹版Nike運動型錶環建議售價則為新台幣1600元，將開放即日起於蘋果線上通路，或是透過Apple Store App預訂，並且將從5月25日起於Apple Store與授權銷售通路推出彩虹版Nike運動型錶環也會在Nike線上商店推出。

至於相容性部分，新款彩虹版編織單圈錶環相容Apple Watch SE與Apple Watch Series 4以上錶款使用，彩虹版Nike運動型錶環則相容Apple Watch Series 3或後續錶款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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