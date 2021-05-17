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聯想起用「Go」子品牌 針對行動辦公提供更多提高生產力的週邊產品

聯合新聞網 / 楊又肇

聯想近期針對行動辦公需求啟用全新「Go」子品牌，並且標榜協助增加行動辦公過程的生產力，首波產品則是可支援三款裝置連接使用的無線滑鼠，以及具備20000mAh電量、輸出充電功率可達65W的行動電源。

其中，以Go Wireless Multi-Device Mouse為稱的無線滑鼠，最多可同時與三款裝置連接使用，並且可透過單鍵快速切換，同時內建電量約可對應2-3個月使用時間，分別可透過USB-C有線連接方式充電，或是直接透過Qi無線充電補充電量。

雖然市場上已經有不少類似設計滑鼠，不過聯想此款滑鼠顯然增加不少使用便利性，至於建議售價將是59.99美元，預計會在今年6月推出。

另一款以Go USB-C Laptop Power Bank的行動電源，除了搭載20000mAh電池電量，並且支援最高65W輸出功率，本身還內建兩組USB-C連接埠與一組USB-A連接埠，讓使用者能快速幫三款裝置補充電量，同時在行動電源充電時，依然可對兩款裝置供電。建議售價則是89.99美元，一樣會在今年6月上市。

除了上述兩款產品，聯想更預告下半年還會推出一款以Go品牌為稱、具備降噪、適合線上會議使用的全罩式耳機產品，藉此讓使用者在後疫情時代遠距辦公模式下仍可維持生產力。

聯想預期還會公布更多可協助使用者提高行動辦公生產力的Go品牌周邊配件，讓使用者能更容易完成行動辦公需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 疫情 無線充電

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