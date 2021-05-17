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無需事先取得醫師指示即可使用 Bose推出旗下首款助聽耳機SoundControl

聯合新聞網 / 楊又肇

過去以其聲學技術打造耳機產品的Bose，稍早推出獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA)認可，並且能由消費者自行購買使用的助聽器產品－SoundControl

Bose表示，SoundControl將是旗下第一款針對醫療助聽使用的耳機產品，同時標榜無需事先取得醫師指示使用，或是透過專業儀器檢測，即可直接購買使用的助聽器，甚至獲得美國食品藥品監督管理局批准使用。

由於定位為助聽器產品，因此SoundControl整體重量僅約2.8公克，並且以多數助聽器使用的鋅氧電池供電運作，平均續航時間可達14天左右，本身也因應生活配戴需求支援防水設計。

透過Bose聲學技術設計，SoundControl可透過搭配手機使用的CustomTune App設定音量、音調，以及高、低音表現，甚至可以透過集中 (Focus)模式集中聆聽前方或四周方位聲音，或是增加人聲輸出部分，更可透過減少環境聲音讓聽力獲得休息，另外也提供聆聽音樂或觀看電視等場景使用模式。

目前SoundControl將從美國當地時間5月18日起以849.95美元價格銷售，並且提供長達3個月的免費試用。不過，目前SoundControl僅先在美國境內包含麻薩諸塞州、蒙大拿州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納與德州五個地區提供銷售，但透露將使銷售範圍儘快擴展至美國境內更多地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德州

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