快訊

成員3人以上容易產生家庭傳染！醫師教如何防疫

會考自然／實驗觀念題多、計算較少 考假新聞圖表辨別

黑色調設計的小米降噪耳機Pro亮相 搭載三種主動降噪模式、減緩耳壓設計

聯合新聞網 / 楊又肇

相較過往推出的真無線耳機，小米稍早宣布推出全新小米降噪耳機Pro，同時也確認國際版本將以FlipBuds Pro為稱，外觀則採用黑色調設計。

整體外觀則與蘋果AirPlods Pro相近，同樣採較短耳機柄設計，同時對應不同模式的主動降噪效果，以及最長可達28小時的電力續航表現，單耳機部分則可對應7小時使用時間 (關閉主動降噪功能)，或是5小時使用時間 (開啟主動降噪)。本身更對應IPX4等級防水，外觀則採用NCVM鍍膜提昇視覺質感，並且透過藍牙5.2連接，支援Qualcomm AptX Adaptive、AAC、SBC音訊編碼。

耳機內部採用11mm線性動圈單體，搭配0.6mm振幅對應充足低音表現，同時透過LCP液晶複合振膜單體對應中高音，並且透過高級音響結構設計，藉由複合高回彈定支片設計對應顯著聲音延展，以及音控效果，同時主動降噪功能最高可降低40dB聲噪，分別對應航空旅行、日常使用，以及辦公環境三種降噪模式，更以防閉塞設計減緩密閉耳壓情況。

跟其他同類型耳機一樣，小米降噪耳機Pro也搭載通透模式，甚至可讓使用者設定人聲強化，藉此在配戴耳機情況下，依然可以聆聽清晰人聲，另外也針對麥克風收音進行抗風降噪設計，可透過三組麥克風與Qualcomm QCC5151音訊處理晶片，對應清晰通話效果。

除了可藉由耳機喚醒小愛同學 (國際版則可喚醒Google Assistant等數位助理服務)，更可透過小愛同學偵測耳機配戴狀態，藉此對應更好降噪效果，另外也能直接透過小愛同學調整耳機使用降噪模式，或是確認當前電量。

其他功能部分，則包含可透過App尋找耳機，或是與另一組耳機共享相同聲音來源，而充電盒本身也支援Qi無線充電，透過手機反向充電時能以2.5W功率補充電力，透過有線方式則可對應11W充電功率，5分鐘內即可充入5.5小時使用電力，並且可在35分鐘內將電力充滿。

建議售價方面，小米降噪耳機Pro將以人民幣799元銷售，目前暫時還不確定國際版本推出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 無線充電

延伸閱讀

輕量旗艦小米11 Lite 5G 小米智慧顯示器P1系列55型、50型同步登台

小米推新TV 供應鏈受惠

柑橘黃、薄荷綠都美！「小米11 Lite 5G」手感輕盈又搶眼

萬元有找5G手機新選擇 小米推出小米11 Lite 5G

相關新聞

在家工作連回公司電腦？使用Chrome遠端桌面 也能與他人分享螢幕畫面

有些使用者可能會有遠端桌面連線需求，例如從辦公室、咖啡廳連回家中電腦，無論是控制桌面或是存取電腦裡的檔案都很方便，最知名的軟體就屬 VNC 系列和 TeamViewer。事實上 Google 旗下免費工具「Chrome 遠端桌面」已可滿足類似需求，直接和使用者的 Google 帳戶整合，使用設定上更為簡單可靠，當電腦設定好遠端存取權限，就能透過其他電腦、平板電腦或智慧型手機進行連接，進行遠端控制操作，如果需要請其他人協助解決電腦雜症「分享螢幕畫面」也很有用。

用途曝光！61%蘋果用戶想買AirTag 這顏色iMac最受歡迎

SellCell 針對 3,000 多名 18歲以上 iPhone、iPad 蘋果用戶進行調查，當中有 61% 的人計畫購買 AirTag，打算用戶追蹤寵物和人。計畫購買新的 iMac 的人的顏色選擇，藍色 24 吋 iMac 是最受歡迎的顏色。

2010年12月推出首款「Mario」 回顧Chromebook走過10年發展

2010年12月推出代號「Mario」，並且以「Cr-48」 (即元素表上的「鉻」)為稱的第一款Chromebook，更在隔年5月的Google I/O 2011宣布推出由三星、宏碁打造的Chromebook產品，同時也正式推出Chrome OS初始版本，至今累積長達10年以上的Chromebook產品發展。

黑色調設計的小米降噪耳機Pro亮相 搭載三種主動降噪模式、減緩耳壓設計

相較過往推出的真無線耳機，小米稍早宣布推出全新小米降噪耳機Pro，同時也確認國際版本將以FlipBuds Pro為稱，外觀則採用黑色調設計。

Lenovo Legion系列3款電競筆電新品登台 瞄準專業玩家

全球電競熱潮正盛，疫情持續不退更帶動了居家影視娛樂的高度需求。Lenovo瞄準專業玩家，宣布在台推出甫於2021 CES...

聯想在台推出搭載AMD Ryzen 5000H系列處理器的Legion電競筆電

聯想今日 (5/11)在台宣布推出搭載AMD Ryzen 5000H系列處理器的全新Legion電競筆電，分別包含最高搭載Ryzen 9 5900HX處理器的Legion 7與Legion 5 Pro，另外也針對主流玩家推出Legion 5。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。