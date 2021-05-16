黑色調設計的小米降噪耳機Pro亮相 搭載三種主動降噪模式、減緩耳壓設計

相較過往推出的真無線耳機，小米稍早宣布推出全新小米降噪耳機Pro，同時也確認國際版本將以FlipBuds Pro為稱，外觀則採用黑色調設計。

整體外觀則與蘋果AirPlods Pro相近，同樣採較短耳機柄設計，同時對應不同模式的主動降噪效果，以及最長可達28小時的電力續航表現，單耳機部分則可對應7小時使用時間 (關閉主動降噪功能)，或是5小時使用時間 (開啟主動降噪)。本身更對應IPX4等級防水，外觀則採用NCVM鍍膜提昇視覺質感，並且透過藍牙5.2連接，支援Qualcomm AptX Adaptive、AAC、SBC音訊編碼。

耳機內部採用11mm線性動圈單體，搭配0.6mm振幅對應充足低音表現，同時透過LCP液晶複合振膜單體對應中高音，並且透過高級音響結構設計，藉由複合高回彈定支片設計對應顯著聲音延展，以及音控效果，同時主動降噪功能最高可降低40dB聲噪，分別對應航空旅行、日常使用，以及辦公環境三種降噪模式，更以防閉塞設計減緩密閉耳壓情況。

跟其他同類型耳機一樣，小米降噪耳機Pro也搭載通透模式，甚至可讓使用者設定人聲強化，藉此在配戴耳機情況下，依然可以聆聽清晰人聲，另外也針對麥克風收音進行抗風降噪設計，可透過三組麥克風與Qualcomm QCC5151音訊處理晶片，對應清晰通話效果。

除了可藉由耳機喚醒小愛同學 (國際版則可喚醒Google Assistant等數位助理服務)，更可透過小愛同學偵測耳機配戴狀態，藉此對應更好降噪效果，另外也能直接透過小愛同學調整耳機使用降噪模式，或是確認當前電量。

其他功能部分，則包含可透過App尋找耳機，或是與另一組耳機共享相同聲音來源，而充電盒本身也支援Qi無線充電，透過手機反向充電時能以2.5W功率補充電力，透過有線方式則可對應11W充電功率，5分鐘內即可充入5.5小時使用電力，並且可在35分鐘內將電力充滿。

建議售價方面，小米降噪耳機Pro將以人民幣799元銷售，目前暫時還不確定國際版本推出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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