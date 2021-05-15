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在家工作連回公司電腦？使用Chrome遠端桌面 也能與他人分享螢幕畫面

聯合新聞網 / 免費資源網路社群

有些使用者可能會有遠端桌面連線需求，例如從辦公室、咖啡廳連回家中電腦，無論是控制桌面或是存取電腦裡的檔案都很方便，最知名的軟體就屬 VNC 系列和 TeamViewer。事實上 Google 旗下免費工具「Chrome 遠端桌面」已可滿足類似需求，直接和使用者的 Google 帳戶整合，使用設定上更為簡單可靠，當電腦設定好遠端存取權限，就能透過其他電腦、平板電腦或智慧型手機進行連接，進行遠端控制操作，如果需要請其他人協助解決電腦雜症「分享螢幕畫面」也很有用。

本文要再次介紹「Chrome 遠端桌面」功能，這是 Google 提供且持續開發維護的專案，採用 Google 安全基礎架構搭載 WebRTC 等網路技術，可以安全地連到自己的裝置或是進行螢幕畫面分享，以便進行即時協作或是連結到另一部電腦提供或獲得遠端支援。

Google 的 Chrome 遠端桌面服務支援 Mac、WindowsLinux 電腦，也能使用 iPad、iPhone 和 Android 行動裝置連線，在存取電腦後就可以直接進行滑鼠鍵盤控制，除此之外，安裝 Chrome 遠端桌面擴充功能後還能在本機與遠端電腦之間共用剪貼簿（複製貼上功能），或是在兩台電腦裝置間上傳下載傳送檔案，搭配上中文介面操作方便且易於上手。

Chrome 遠端桌面

https://remotedesktop.google.com/home

Chrome 遠端桌面 APP

下載 iOS 版下載 Android 版

使用教學

STEP 1

開啟 Google 的 Chrome 遠端桌面網站會有兩個主要功能：

．存取我的電腦

．分享我的螢幕畫面

差別在於前者僅供個人使用，也就是你想連回自己電腦、又不想開放權限給別人時使用；後者是開放遠端存取協作，如果你想將螢幕畫面分享給其他人，讓對方可以存取或控制你的電腦，就能選擇「分享我的螢幕畫面」功能（對方透過存取碼以連結到你的電腦）。

開啟「遠端存取」後選擇在這個裝置上設定遠端存取功能。

STEP 2

點選右下角「下載」會先開啟 Chrome 線上應用程式商店，需要新增 Chrome Remote Desktop 擴充功能，和安裝其他擴充功能一樣點選「新增擴充功能」就能將它下載安裝到瀏覽器。

STEP 3

安裝後會詢問是否要安裝 Chrome 遠端桌面軟體，下載、安裝此應用程式後就能使用更多鍵盤快速鍵，如果需要剪貼簿共享功能，可以在不同裝置間複製貼上的話，也要安裝應用程式才行，建議在電腦上安裝操作起來會更方便。

STEP 4

回到 Chrome 遠端桌面後，為裝置設定一個易於辨識的名稱。

接著選擇一個至少六位數 PIN 碼，做為驗證功能必須在遠端連線時輸入正確 PIN 碼。

STEP 5

設定完成後電腦會顯示於 Chrome 遠端桌面「遠端裝置」列表中，可以看到該裝置目前狀態，要注意如果要從遠端連線必須在電腦沒有睡眠或關機的情況下，若遇到防毒軟體阻擋而無法正常連線，可檢查傳出 UDP 流量、傳入 UDP 回應、TCP 通訊埠 443（HTTPS）的流量和通訊埠 3478（STUN）的 TCP 和 UDP 流量是否受到阻擋或封鎖。

STEP 6

點選要遠端連線的裝置後會要求輸入 PIN 碼。

通過驗證就會開啟遠端桌面，可直接從瀏覽器或應用程式操控遠端電腦，滑鼠游標也會跟著跑，如果有使用過其他遠端連線軟體操控上應該不陌生，遠端桌面就跟一般控制電腦相同，不過可能會因網路傳輸而有一些延遲，感覺起來會有點卡卡的。

STEP 7

Chrome 遠端桌面主要選項功能在右側中間，移動過去點選後會開啟更多功能，像是啟用全螢幕、按適當比例縮放、調整桌面大小以符合視窗大小或是啟用平滑縮放功能，也有一些組合鍵可以快速點選輸入，值得一提的是「啟用剪貼簿同步功能」非常好用，能在本機和遠端電腦之間共用剪貼簿，直接複製貼上內容，是非常省時方便的做法。

如果你想結束遠端桌面連線，除了把視窗關閉以外，功能選單最上方「中斷連線」可以結束連結。

此外，Chrome 遠端桌面還有「檔案傳輸」功能，方便使用者在本機和遠端電腦傳送檔案，透過上傳和下載檔案功能以交換檔案，最大為 500 MB ，當然你也可以使用自己的雲端硬碟來同步檔案（必須兩台裝置都有安裝），這些都是以前 Chrome Remote Desktop 沒有的功能。

值得一試的三個理由：

1.Chrome 遠端桌面提供遠端電腦存取和讓其他人連線進來的分享螢幕畫面

2.支援 Mac、Windows、Linux，行動裝置也有 iOS、Android 應用程式

3.剪貼簿同步功能在本機和遠端電腦共用剪貼簿，亦可進行檔案傳輸

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

Chrome 在家工作 Google Windows Linux macOS

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