2010年12月推出首款「Mario」 回顧Chromebook走過10年發展

2010年12月推出代號「Mario」，並且以「Cr-48」 (即元素表上的「鉻」)為稱的第一款Chromebook，更在隔年5月的Google I/O 2011宣布推出由三星、宏碁打造的Chromebook產品，同時也正式推出Chrome OS初始版本，至今累積長達10年以上的Chromebook產品發展。

若以現今眼光來看，Google當年規劃讓所有資料上雲，所有運算均透過雲端處理、儲存，一旦終端裝置損毀、遺失，僅需在新裝置上重新登入帳號即可快速恢復，甚至可延續原本進行工作進度，其實是相當超前佈署作法。

雖然當時許多運算、儲存都還是仰賴在終端裝置完成，加上當時網路速度都還不算快，甚至連行動網路都還只是在3G網路階段，雖然當時已經提出LTE與WiMax等更大頻寬的行動網路技術，但依然未成為主流使用服務，因此Google當時提出的Chromebook應用想法，難免無法讓大眾接受。

加上當時的PC使用模式還是以微軟Windows作業系統建構使用習慣為主，因此當使用者發現Chromebook操作模式與傳統Windows PC截然不同，多半僅把Chromebook當做低價位的入門筆電，甚至嘲諷Chromebook沒有網路就無法使用。

不過，Google後續開始針對使用者反饋意見陸續加入可將資料存放在Chromebook內建儲存空間、加入離線使用模式，甚至後來也整合Google Play Store服務，讓Chromebook可以串接更多內容資源。

另一方面，從LTE連網技術正式成為4G網路使用規格，並且推動更多智慧型手機、行動上網使用模式，更多服務也隨著App應用趨勢增加而上雲，讓使用者透過瀏覽器開啟網頁即可使用，不像過去許多應用服務必須在裝置端安裝軟體才能使用。

而Chromebook硬體設計更隨著市場發展而改變，例如變得更加輕薄、續航時間更久、加入螢幕觸控、可翻轉等設計，甚至為了強化終端運算效能採用主流處理器規格，同時也因應顯示效能等應用需求增加獨立顯示卡選項，在近期發展中更獲得NVIDIA支持推動效能更高的Chromebook設計發展，Intel更在旗下EVO筆電設計也納入Chromebook產品。

以目前絕大部分應用服務都走向雲端，甚至藉由串流技術時現在終端裝置即可完成更高運算需求，更凸顯Google在10年前就已經預想未來的網路技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦