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用途曝光！61%蘋果用戶想買AirTag 這顏色iMac最受歡迎

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

SellCell 針對 3,000 多名 18歲以上 iPhone、iPad 蘋果用戶進行調查，當中有 61% 的人計畫購買 AirTag，打算用戶追蹤寵物和人。計畫購買新的 iMac 的人的顏色選擇，藍色 24 吋 iMac 是最受歡迎的顏色。

AirTag 和 iMac 偏好調查

調查結果 61% 的 iPhone 和 iPad 用戶打算購買 AirTag。54% 的人覺得 AirTag 很划算，32% 的人覺得它的價格很合理。只有 14% 的人認為它的價格過高。在 AirTag 的購買者中，57% 的人選擇 99 美元的四件套，另外 43% 的人以 29 美元的價格單獨購買，顯示出一個相當平均的比例。

42.4% 的 AirTag 買家打算追蹤他們的鑰匙，34.8% 的人打算追蹤寵物，儘管蘋果不建議這樣用。30.6% 的人想追蹤行李，25.8% 的人打算追蹤自行車，23.3% 的人想追蹤他們的皮包或錢包。其他受歡迎的預期用途包括追蹤 AirPods 外殼、兒童、車輛、無人機、合作夥伴和電視遙控器。

只有 14% 的受訪者打算購買配備 M1 晶片的 24 吋 iMac。在 24 吋 iMac 買家中，藍色是最受歡迎的顏色選擇，佔 33.4%，銀色是第二受歡迎的佔 30.1%，然後是綠色佔 13.4%。最不受歡迎的顏色選擇是黃色佔 6.8%，粉色佔 4.1%，橙色佔 3.3%。這表明大多數 iMac 用戶對大多數新顏色選項不感興趣。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

寵物 AirTag iMac

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