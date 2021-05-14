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樂天國際銀行攜手PChome Pi拍錢包 擴展在地化行動支付服務

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈在台上線運作，並且預告將推出更多在地服務後，樂天國際銀行今日 (5/12)宣布與PChome旗下Pi拍錢包合作，讓使用者透過樂天國際銀行APP，即可在超商超市、百貨購物、美妝藥局、交通運輸、線上購物等指定合作商店以手機進行行動支付，並且即時從樂天國際銀行帳戶扣款完成消費，同時獲得優惠。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示，藉由與Pi拍錢包合作，將能擴大樂天國際銀行服務在地合作，藉此順利複製在日本藉由擴大合作生態圈的成功經驗，讓樂天國際銀行服務吸引更多人使用。

由於過去兩年以來，樂天集團與PChome集團就有定期交流，這次宣布由樂天國際銀行與Pi拍錢包服務整合，意味雙方集團將建立更深合作關係。

除了將Pi拍錢包服務整合進樂天國際銀行App，並且可在眾多超商超市、百貨購物、美妝藥局、交通運輸、線上購物平台進行交易，樂天國際銀行也計畫在今年度內將Pi拍錢包行動支付導入樂天桃猿棒球場，比照日本仙台市東北樂天金鷲主球場實現無現金交易規劃，讓民眾看球時只要打開銀行APP就可在座位上購買啤酒與零食，並且無需現金找零麻煩。

配合此次合作，樂天國際銀行更表示每月連接使用Pi拍錢包付款超過20次，即可在下個月獲得無存款金額上限的1%活存利率優惠，同時也能升級為樂天國際銀行VIP，並且享有跨行提款及轉帳手續費減免，以及生態圈優惠權益。

除此之外，Pi拍錢包更加碼在7-ELEVEN支付提供回饋優惠，在今年6月13日以前，每次在7-ELEVEN使用Pi拍錢包支付，即可獲得1% P幣回饋，使用2次則可讓第1筆及第2筆消費均可獲得2% P幣回饋，每名使用者最高回饋上限為300 P幣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

樂天商銀 PChome 行動支付

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