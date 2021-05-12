聯想在台推出搭載AMD Ryzen 5000H系列處理器的Legion電競筆電

聯想今日 (5/11)在台宣布推出搭載AMD Ryzen 5000H系列處理器的全新Legion電競筆電，分別包含最高搭載Ryzen 9 5900HX處理器的Legion 7與Legion 5 Pro，另外也針對主流玩家推出Legion 5。

此次在台推出機種中，Legion 7與Legion 5 Pro最高搭載Ryzen 9 5900HX行動處理器，並且搭載16:10顯示比例與QHD解析度的16吋IPS螢幕，最高可對應165Hz畫面顯示更新率，同時支援NVIDIA G-SYNC與AMD FreeSync抗畫面撕裂顯示技術。

而散熱系統則配置聯想在Legion系列筆電打造的Coldfront 3.0設計，透過渦輪增壓雙風扇及四通道散熱裝置增加冷卻效率，在Legion 7更搭載2.0mm+加大面積均熱板讓散熱效率額外提昇。此外，透過內建Legion AI Engine設計，更可透過機器學習自動檢測讓系統效能最佳化，最高可提昇15%的每秒畫面顯示張數 (FPS)，讓遊戲畫面更加流暢。

其他部分則搭載可自訂色彩的TrueStrike鍵盤，以及最高80Wh容量、最高可對應8小時續航表現電池設計，更加入30分鐘即可充入60%電量快充功能，同時也支援透過USB-C以100W充電功率補充電量。聲音部分則搭載Nahimic Audio音效技術，標榜可對應沉浸3D音訊體驗，讓使用者更容易在遊戲過程聽聲辨位，同時也支援BT Link技術與更多藍牙喇叭串接，藉此營造環繞音場。

在此次公布消息裡，聯想也同步在台推出新款Legion H600無線遊戲耳機，提供競賽級音效，並且可透過2.4GHz無線接收器對應高達12公尺連接距離，同時可將延遲時間降低於35ms內。

建議售價方面，Legion 7建議售價為新台幣49990元起跳，Legion 5 Pro建議售價為新台幣39990元起跳，而Legion 5建議售價為新台幣31990元起跳。

▲Legion 7

▲Legion 5 Pro

▲Legion 5

▲Legion H600無線遊戲耳機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》