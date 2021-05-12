隨著Intel、NVIDIA解禁 華碩等業者更新遊戲筆電、創作筆電機種

隨著Intel第11代Core H45系列效能款筆電處理器解禁，以及NVIDIA公布對應大眾筆電使用的GeForce RTX 3050及3050 Ti行動顯示卡之後，包含華碩、宏碁、微星、技嘉、聯想、HP、Dell，以及Razer在內筆電業者均更新旗下新款遊戲筆電與創作筆電機種。

華碩：

華碩宣布更新Zephyrus M16及Zephyrus S17兩款遊戲筆電，前者採用16吋QHD解析度螢幕，並且藉由窄邊框設計讓機身縮減一些，並且對應165Hz畫面更新率、Adaptive Sync顯示同步與Dolby Vision顯示效果，顯示卡則配置最高GeForce RTX 3070。

Zephyrus S17則採用17.3吋螢幕、QHD解析度與165Hz畫面更新率，並且對應NVIDIA G-Sync與Advanced Optimus技術，另外可選擇4K解析度、120Hz畫面更新率規格，一樣支援Dolby Vision，同時採用類似Zephyrus Duo般設計，讓鍵盤部位能微幅上抬，讓使用者能以更自然手勢使用鍵盤，並且兼具筆電散熱效果。

兩款筆電將會在今年第二季問世。

宏碁：

宏碁此次更新三款遊戲筆電，包含新款Predator Triton 300、Predator Helios 300，以及主流款機種Nitro 5，三款筆電均配置NVIDIA GeForce 30系列獨立顯示卡，但僅Predator Triton 300最高可選GeForce RTX 3080，Predator Helios 300與Nitro 5則僅最高配置GeForce RTX 3070。

不過，宏碁表示三款筆電還可以選擇使用稍早同樣解禁的GeForce RTX 3050或GeForce RTX 3050 Ti。

Nitro 5會在今年6月上市，並且區分15吋與17吋設計，建議售價則從1099美元起跳，但Predator Triton 300則會等到年7月上市，建議售價則是1699美元。

微星：

相較其他筆電業者，微星則是一口氣更新多款筆電，其中包含準備在近期於台灣地區公布的新機陣容，分別為遊戲筆電機種Pulse GL系列、Sword GF系列、Katana GF系列，以及包含GE、GP、GS系列機種，另外也推出Creator系列創作筆電。

其中，Pulse GL系列、Sword GF系列、Katana GF系列分別與比利時3D藝術家Maarten Verhoeven，以及日本專業遊戲角色與插畫家長野剛合作，在筆電外觀設計採用未來戰士裝甲與日本武士刀概念打造。

而主流款遊戲筆電則分別更新GE Raider、GP Leopard，以及GE Stealth三款系列機種，Creator系列創作筆電則導入True Pixel顯示技術、QHD+解析度設計的Mini LED螢幕，藉此對應更真實色彩。

技嘉：

技嘉方面更新AORUS系列遊戲筆電，以及鎖定創作需求的AERO系列創作筆電，其中更標榜新款AORUS系列遊戲筆電全數提供130W以上的獨立顯示卡供電設計，讓運算效能可更完整發揮。

至於主打創作者使用需求的AERO系列創作筆電，則在AERO 15 OLED搭載4K OLED面板，並且取得Pantone Validated和X-Rite Pantone Certified雙螢幕校色認證，提供更真實的創作體驗。

聯想：

聯想方面更新Legion 7i、Legion 5i Pro與Legion 5i，藉此與年初更新、採AMD Ryzen 5000H系列處理器的Legion 7、Legion 5 Pro與Legion 5區隔。

跟宏碁筆電一樣，聯想也在此次更新機種額外提供可選擇使用GeForce RTX 3050，或是GeForce RTX 3050 Ti獨立顯示卡選項。

其中，Legion 7i、Legion 5i Pro將會在今年6月正式上市，建議售價分別從1770美元與1330美元起跳，Legion 5i會在7月上市，建議售價則從970美元起跳。

HP：

HP此次更新創作筆電ZBook G8系列，分別區分Studio、Power及Fury三種規格設計。

其中，ZBook Studio G8最高可選擇使用GeForce RTX 3080顯示卡，ZBook Fury G8則可選擇使用AMD Radeon Pro專業繪圖卡，並且可額外選擇亮度可達1000 nits的Full HD解析度螢幕，或是選擇使用4K解析度螢幕，螢幕尺寸則區分15.6吋與17.3吋，至於ZBook Power G8則定位在入門行動工作站。

Dell：

Dell此次更新部分聚焦在新款XPS 15與XPS 17，前者最高可選擇使用GeForce RTX 3050 Ti，後者則可選擇使用GeForce RTX 3060，並且與NVIDIA合作採用XPS Creator Edition配置，對應NVIDIA提供的Studio驅動程式，藉此對應更高效率的創作效能表現。

而在XPS 15裡，Dell則是額外提供解析度達3.5K的OLED螢幕選項，分別對應100000:1對比度，以及100% DCI-P3廣色域顯示效果，機身同樣以CNC加工鋁材製作，並且加上碳纖維材質與康寧Gorilla Glass 6強化玻璃保護設計。

Alienware：

Dell旗下遊戲品牌Alienware，此次除了更新Alienware m15 R6遊戲筆電，以及入門款Alienware G15，更預告即將推出全新X系列遊戲筆電，其中採用全新四風扇散射系統設計，並且採用名為「元素31」 (Element 31)的散熱材質，其中以矽、鎵材質混合而成，藉此提昇散熱效率。

Razer：

Razer更新旗下Blade 15遊戲筆電，讓15.6吋機身維持1.58公分厚度，最高可配置GeForce RTX 3080獨立顯示卡，以及最高可選4K OLED觸控螢幕，甚至可透過額外M.2插槽擴充儲存容量，另外也將視訊鏡頭升級至1080P規格。

建議售價方面，新款Blade 15建議售價將從2299美元起跳，預計會在今年6月開放銷售。

三星：

三星在先前時候已經宣布推出新款Galaxy Book Odyssey，並且確定可選擇使用GeForce RTX 3050與GeForce RTX 3050 Ti顯示卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》