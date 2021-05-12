NVIDIA藉GeForce RTX 3050、3050 Ti行動顯示卡 將光追顯示技術帶到入門筆電
繼年初宣布將GeForce RTX 30系列顯示卡帶到更多遊戲筆電與創作筆電之後，NVIDIA稍早宣布推出GeForce RTX 3050、3050 Ti兩款行動顯示卡，藉此將即時光影追跡 (Ray Tracing)與DLSS等技術帶到更多入門等級遊戲筆電，以及創作筆電機種。
NVIDIA說明，GeForce RTX 3050、3050 Ti行動顯示卡將鎖定價位在799美元起跳 (約等同新台幣2萬4000元)的遊戲筆電，或是創作筆電機種應用需求，分別提供即時光影追跡效果與DLSS人工智慧反鋸齒處理效果，同時也讓遊戲可在1080P解析度維持60fps以上畫面顯示表現，更可藉由顯示卡協助處理內容創作或直播等應用需求。
針對遊戲執行需求，NVIDIA也強調可藉由Reflex技術，讓搭載GeForce RTX 3050、3050 Ti行動顯示卡的筆電也能以高畫面更新率、低延遲形式執行電競賽事指定遊戲。
而針對直播、創作使用需求方面，NVIDIA更宣布更新Broadcast軟體功能，其中加入藉由人工智慧方式消除室內回音、影片聲噪，另外也能進一步消除錄音時的麥克風與氣音，並且加入更多聲音效果。
此項功能預計會從5月11日啟開放更新，同樣可用於NVIDIA先前支援DLSS等技術的顯示卡使用。
除了將使更多主流款遊戲筆電能流暢執行遊戲，並且對應即時光影追跡效果與DLSS反鋸齒技術，NVIDIA也標榜搭載GeForce RTX 3050、3050 Ti行動顯示卡的創作筆電，在4K影片編輯也能提昇7倍效率、在相片編輯也能提供4倍效率提昇表現，更可藉由人工智慧技術加快各類影像處理。
加上先前已經推出的新款行動顯示卡，NVIDIA更預期加上此次推出的GeForce RTX 3050、3050 Ti行動顯示卡，將能讓OEM業者擴展更多創作筆電機種，並且帶來60%以上的處理效率提昇，同時也能讓更多創作筆電對應入門選購需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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