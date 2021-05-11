技嘉發表全新Tiger Lake系列筆記型電腦

科技大廠技嘉今天發表搭載Intel最新的第11代Tiger Lake H系列高效能處理器的筆電，包含主打電競的AORUS系列，以及專為創作者打造的AERO系列。

技嘉表示，除了最新的處理器，AORUS和AERO系列筆電各自擁有多項賣點，提供頂級的電競與創作體驗，預料再掀一波筆電換機潮，即日起開放預購，於活動期間預購指定機種再享多項好禮。

技嘉這次主打「猛虎出閘，玩創皆贏」，強調高效能在電競和內容創作的重要性。除了搭載具備全新架構的處理器，AORUS系列筆電最大的亮點莫過於「足瓦」的GPU(顯示晶片)。有別於市場上其他機種只有80W的供電，AORUS筆電全系列提供130瓦以上的GPU供電，與80W的GPU相比，效能增加了13%，讓玩家有更好的遊戲體驗。

主打創作者的AERO系列除了標配最新的Intel高效處理器，AERO 15 OLED搭載了4K OLED面板，並獨家取得Pantone Validated和X-Rite Pantone Certified雙螢幕校色認證，提供創作者最真實的創作體驗。

此外，AERO系列筆電更全系列標配Thunderbolt 4，能夠串接創作裝置如外接硬碟或是5K螢幕，大幅增加效率。