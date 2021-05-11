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微軟可能終止推出對應雙螢幕筆電使用的Windows 10X作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

原本預期會在今年春季推出的Windows 10X作業系統，目前相關發展似乎已經被微軟終止。

最早在2019年秋季隨著Surface Duo、Surface Neo亮相，但隨著雙螢幕設計的Surface Neo因故延後推出，連帶也讓Windows 10X延後推出。雖然先前傳出微軟準備讓Windows 10X進入RTM (ready to manufacture,準備量產)階段，最快會在今年春季開放OEM業者使用，但現在顯然可能無法實現。

依照內部知情人士指稱，微軟今年內並未有推出Windows 10X作業系統的計畫，甚至可能未來也不會。取而代之，微軟有可能將Windows 10X特色功能整合進現有Windows 10作業系統，例如針對雙螢幕使用介面，以及更具現代化設計的操作介面。

不過，微軟方面並未對此做任何回應。

在此之前，微軟已經在Windows作業系統做了不少差異化嘗試，例如最早針對採Arm架構處理器的Surface RT推出Windows RT作業系統，但最終因為無法直接使用x86架構應用軟體與當時的Windows Store服務，因此隨著Surface RT淡出市場。而後來推出的Windows 10S也因為後來較多使用者仍傾向使用標準版Windows 10作業系統，終究也不再提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows 雙螢幕 筆電

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