Google Assistant添加更多功能 強化廣播、自動提醒做家事、講故事等項目

針對Google Assistant增加諸多功能後,Google宣布將再增加多項功能,其中包含更新家庭廣播功能,以及全新提醒功能,另外也能念故事讓小孩聆聽。

針對加入家庭群組的成員,使用者可以透過手機或智慧喇叭上的Google Assistant,向所有成員發送廣播內容。

此項功能不僅適用於Android或NEST Home裝置,同樣也能用於iPhone裝置 (必須安裝Google Assistant App),而在接受到廣播訊息後也能直接透過聲控或手動操作方式以語音留言方式回覆。

另外,在去年推出的「家庭鐘聲」 (Family Bell)功能,Google此次則是增加可自動提醒設計,例如提醒小孩或另一半定期打掃房間,或是幫家裡盆栽澆水等。

此次更新中,更針對小孩聆聽需求添加更多新故事內容,例如使用者可以向Google Assistant詢問「告訴我魁地奇的故事」,系統就會跳出《哈利波特》相關內容。Google在此次內容更新與包含《哈利波特》系列作品出版商Pottermore Publishing、企鵝蘭登書屋 (Penguin Random House)等出版商合作,並且收錄超過100本故事書內容。

在父母設定核准情況下,將可讓年齡在13歲以下的小孩可直接透過「Hey Google,說個故事」 (Hey Google, tell me a story.),即可由Google Assistant播放適合年齡聆聽的故事。

在其他部分,Google更在此次更新針對NEST Hub釋出新版互動遊戲,並且針對小孩提供全新洗手歌、刷牙歌與睡覺歌,讓使用者可透過「Hey Google, Sing the clean up song」或「Hey Google, Sing the go to sleep song」,以及「Hey Google, Sing the brush your teeth song」,以歌曲帶動方式引領小孩正確洗手、刷牙,並且安心睡覺。

除此之外,Google更在此次更新還增加隱藏彩蛋,暗示如果將時間提示設定在母親節,將會有意想不到驚奇。

