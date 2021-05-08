快訊

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

省下皮套掛環？拆解AirTag並成功鑽孔 內部空間「讓人驚艷」

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：iFixit
Photo Credit：iFixit

iFixit 說在打洞前必須取出電池，也警吿大家不小心鑽錯地方可能會造成嚴重損壞。如果你真的自認為技藝純手的話，又願意承擔這 29 美元的風險，再嘗試自己操作吧！

一如往常在新品正式上市後，iFixit 來拆解最新的科技產品。近日他們拆解蘋果春季發表會推出的藍牙追蹤器，並和其他的類似產品像是三星 SmartTag 和 Tile Mate 進行比較。

AirTag 體積最小。Photo Credit：iFixit
AirTag 體積最小。Photo Credit：iFixit

當然，要拆解這個小玩意，也讓工作人員特別小心翼翼，和其他廠牌的追蹤器相比之下，AirTag 的體積是最小，只比 25 美分硬幣再大些，AirTag 內部設計最為緊密，iFixit 對於內部空間的運用效率留下深刻印象。

AirTag的結構非常緊密，但卻能設法加入了超寬頻（UWB）功能

iFixit 評價道。

根據 iFixit，這三個追蹤器都可以用手指打開，不需要其他工具，但他們發現最難以直接拆解的是蘋果 AirTag，如果手油膩、不乾燥可能難以操作。在這三款追蹤器都可以更換電池，蘋果和三星使用的都是 0.66Wh 鈕扣電池，而 Tile Mate 的電池容量較小，只有 0.39Wh。

透過 X 光觀察，iFixit 研究三款配件的內部構造，在三款配件的內部中最佔體積的都是電池部分，Tile Mate 和三星 SmartTag 內部有較多剩餘的空間，即便去掉預留的鑰匙孔部分，與蘋果 AirTags 相比仍顯得較龐大複雜。

其他廠牌與蘋果 AirTags 相比，內部設計仍顯得較龐大複雜。Photo Credit：iFixit
其他廠牌與蘋果 AirTags 相比，內部設計仍顯得較龐大複雜。Photo Credit：iFixit

AirTag 內建具備揚聲器，是為了讓用戶能藉由聲音提示找到物件，不過因為其外形小巧，iFixit 發現所以發聲方式也不太一樣。AirTag 主體是揚聲器驅動器。動力被發送到聲圈，會驅動安裝在隔膜上的磁鐵，是電池所在的塑料膠蓋能發出的聲音讓用戶找到遺失的物品。蘋果在設計時也是確保可以充分利用內部空間。

省下皮套掛環？AirTag 成功鑽孔

在這次不少人討論，能不能直接打洞變成鑰匙圈，就可以剩下買皮套掛環的錢，這次 iFixit 使用極小的鑽頭打洞，避開所有的晶片、電路板和天線，只能鑽到塑膠以及黏膠的部分，庖丁解牛的神乎其技後，終於成功在 AirTag 打洞。

iFixit 成功在 AirTag 上鑽孔。Photo Credit：iFixit
iFixit 成功在 AirTag 上鑽孔。Photo Credit：iFixit

不過，iFixit 說在打洞前必須取出電池，也警吿大家不小心鑽錯地方可能會造成嚴重損壞。如果你真的自認為技藝純手的話，又願意承擔這 29 美元的風險，再嘗試自己操作吧！不過特別注意，自己鑽孔以後就不在蘋果的保固範圍內。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 AirTag

延伸閱讀

你已被AirTag惡意跟蹤卻不自覺？外媒實測點出3大隱憂

Apple Watch新功能？文件顯示蘋果將打造可量測血糖產品

蘋果內部郵件曝光 會考量利益與開發者「妥協交易」

蘋果AirTag藏了2年才發表？配件被發現製造日期為2019年

相關新聞

省下皮套掛環？拆解AirTag並成功鑽孔 內部空間「讓人驚艷」

iFixit 說在打洞前必須取出電池，也警吿大家不小心鑽錯地方可能會造成嚴重損壞。如果你真的自認為技藝純手的話，又願意承擔這 29 美元的風險，再嘗試自己操作吧！

你已被AirTag惡意跟蹤卻不自覺？外媒實測點出3大隱憂

蘋果在前陣子發表會上公開AirTag後，引起不少討論，有網友把它譽為「抓姦神器」，但其實AirTag本身已有建置相關反制措施。然而相關的設計是否奏效？有外媒歷經數天實測，發現仍存在「三大問題」，可能會被用於跟蹤他人卻不被察覺。

Google準備在大螢幕上的YouTube加入手機互動廣告、下單功能

稍早在舉辦第10年的Brandcast Delivered活動上，Google公布名為全新「品牌擴展」 (Brand Extensions)的全新YouTube宣傳互動模式，讓使用者能讓使用者觀看大螢幕上的YouTube內容時，可以快速透過手機進行互動，或是購買YouTube內容中出現的商品。

準備讓A接環單眼機種退離市場？Sony重心放在E接環無反機種

推出多款α系列全片幅無反機種，甚至近期更宣布推出定位在旗艦機種的α1之後，Sony顯然準備讓過去推行的A接環單眼機種退離市場。

Google期望藉由娛樂專區設計 增加Android平板使用率

去年在GooglePlay Store加入兒童專區 (Kids Space)之後，Google再次宣布針對Android平板打造娛樂專區 (Entertainment Space)，讓使用者能更方便透過Android平板裝置更快找到合適電影、影集、YouTube影片，或是遊戲與電子書內容。

Apple Card去年持有人數增加一倍！其中有80%是女性

依照市調機構Cornerstone Advisors所作統計，顯示蘋果與高盛銀行合作發行的信用卡Apple Card，在去年內的持有人數增加一倍以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。