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你已被AirTag惡意跟蹤卻不自覺？外媒實測點出3大隱憂

聯合新聞網 / 綜合報導
AirTag及iPhone的尋找App。 圖擷自華盛頓日報
AirTag及iPhone的尋找App。 圖擷自華盛頓日報

蘋果在前陣子發表會上公開AirTag後，引起不少討論，有網友把它譽為「抓姦神器」，但其實AirTag本身已有建置相關反制措施。然而相關的設計是否奏效？有外媒歷經數天實測，發現仍存在「三大問題」，可能會被用於跟蹤他人卻不被察覺。

根據華盛頓日報實測，蘋果官方雖然指出AirTag系統已有相關的警示措施，例如被不屬於自己的AirTag長時間追蹤時，iPhone使用者便會在手機上發現提醒，但實際運作仍存在一些尷尬的地方。

首先AirTag本身體積不大，內建的蜂鳴器音量並不夠大聲，即便遠離配對者3天以上，所發出的聲響可能比外頭的鳥鳴聲還來得小。且一次只響15秒鐘，下次再響則是數小時之後。對此iPhone產品行銷副總裁Kaiann Drance則表示，原先設計是希望減少「不必要的發聲」，降低干擾的情況發生。

實測者也發現若是大力按壓AirTag，甚至能達到消音的作用，若是被塞在汽車座椅的縫隙，或者被膠帶綑綁住，被跟蹤的人可能根本無從察覺。

再來是「遠離配對者3天以上」的警告機制。實測者也發現，若是有心跟蹤的人是自己的家人或同住者，有相當充裕的機會能靠近AirTag讓倒數3天的時間「重置」，如此一來便不會有發出警告聲響的一天。

最後，若是被跟蹤的人使用iOS系統以外的手機，將永遠收不到遭不明AirTag跟蹤的系統通知。不過華盛頓日報也指出，相較不少品牌的藍芽追蹤器，已能看出蘋果花了不少心思在「防止被跟蹤」，但仍有持續進步的空間。

蘋果 iPhone AirTag 跟蹤騷擾

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