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Apple Card去年持有人數增加一倍！其中有80%是女性
依照市調機構Cornerstone Advisors所作統計，顯示蘋果與高盛銀行合作發行的信用卡Apple Card，在去年內的持有人數增加一倍以上。
從統計數據顯示，目前Apple Card持有人數約達640萬人，而在去年累積增加人數中更以女性居多，其中在2020年初的女性持有比例約在25%，但到了2020年12月時則增加至42%，若以全年新增用戶分布來看，則約達80%比例為女性。
另外，年齡層分布在20歲至40歲之間的用戶人數約佔所有Apple Card持有人數的70%，同時年輕一代用戶從2020年初的3%，成長至年底的8%左右，意味更多年輕用戶人數更願意使用Apple Card消費，同時也認同Apple Card消費回饋方案，以及可透過錢包App確認消費狀態的便利性。
在先前時候，蘋果宣布在Apple Card信用卡服務加入家庭方案，讓多名家人可以共同使用單張Apple Card信用卡，藉此統一管理全家消費項目，同時也能共同累積信用額度。
由於Apple Card信用卡可透過虛擬化形式配合Apple Pay功能使用，並不一定需要透過實體信用卡才能消費，因此可以輕易透過家庭方案分享給其他人使用。不過，家庭成員要使用Apple Card信用卡的話，最少必須年滿13歲，至於共同持有人則必須年滿18歲。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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