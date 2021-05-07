Google期望藉由娛樂專區設計 增加Android平板使用率

去年在GooglePlay Store加入兒童專區 (Kids Space)之後，Google再次宣布針對Android平板打造娛樂專區 (Entertainment Space)，讓使用者能更方便透過Android平板裝置更快找到合適電影、影集、YouTube影片，或是遊戲與電子書內容。

推出此項設計，Google Play產品經理James Bender說明主要是考量去年透過Android平板裝置觀看影片、遊玩遊戲，並且閱讀電子書的整體比例成長高達30%，因此希望透過統整專區方式，讓使用者更方便找到最新電影、影集，以及YouTube影片，另外也能更快找到熱門遊戲與電子書內容。

而娛樂專區採用一站式操作體驗，讓使用者能透過單一畫面中的「觀看」 (Watch)、「遊戲」 (Games)及「閱讀」 (Read)分頁即可挑選所有在Google Play Store上架的熱門內容，無須在不同App之間切換，藉此吸引使用者更專注挑選所想觀看、遊玩內容。

另一方面，透過讓使用者更方便找到觀看內容，同時也能強化Android平板使用體驗，進而推動Android平板銷售動能。

此項專區設計僅先開放美國零售通路業者Walmart旗下自有品牌onn.的平板裝置使用，但今年底之前也會在全球地區開放諸如聯想、夏普等品牌平板使用。同時，若使用者不希望使用娛樂專區功能的話，其實也能手動將其關閉。

目前此項設計似乎尚未計畫開放Android手機、Google TV等裝置使用，有可能因為手機已經在首頁最左側拉入頁面增加「發現」 (Discover)項目，而Google TV (或Android TV)也已經設置類似建議觀看項目，加上實際使用模式截然不同情況下，因此娛樂專區僅先提供Android平板裝置使用。

不過，Google的想法自然也是以Google Play Store使用體驗出發，若使用者較常使用的內容並非在Google Play Store服務內，意味娛樂專區設計就不會構成吸引使用者的誘因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》