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準備讓A接環單眼機種退離市場？Sony重心放在E接環無反機種

聯合新聞網 / 楊又肇

推出多款α系列全片幅無反機種，甚至近期更宣布推出定位在旗艦機種的α1之後，Sony顯然準備讓過去推行的A接環單眼機種退離市場。

Sony方面並未對此作任何公告，但從美國官網已將α99 II、α68與α77 II等單眼機種下架，同時距離Sony推出α99 II已經是5年前的事情，而近年持續著重更新產品更是以無反機種為主，顯然Sony接下來在相機產品都會以無反機種為重。

雖然目前Sony日本官網依然將α99 II等機種列於官網，同時依然可透過Sony Store線上商店訂購，但在目前發展均以無反機種為重情況下，或許接下來也會列入停售階段。

α系列單眼機種的發展，最早源自Sony在2005年7月19日開始與Konica Minolta合作，後續則因為後者受長期虧損影響而退出相機與影像事業發展，並且將數位單眼機種業務轉讓給Sony，繼續發展α系列單眼機種。

而目前α系列無反機種採用的E接環設計，則是源自2010年開始推行採APS-C片幅設計的NEX系列無反機種，並且在2013年開始推出第一款採全片幅設計的無反機種α7，同時沿用E接環設計，而Sony也藉此推出多款E接環全片幅鏡頭，因此也讓對應A接環設計的鏡頭更新腳步放緩，最後幾乎均以E接環規格更新鏡頭產品，更凸顯Sony逐漸放緩α系列全片幅無反機種更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 數位單眼 Sony

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