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Google準備在大螢幕上的YouTube加入手機互動廣告、下單功能

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早在舉辦第10年的Brandcast Delivered活動上，Google公布名為全新「品牌擴展」 (Brand Extensions)的全新YouTube宣傳互動模式，讓使用者能讓使用者觀看大螢幕上的YouTube內容時，可以快速透過手機進行互動，或是購買YouTube內容中出現的商品。

過去以來，Google其實一直在YouTube上嘗試不同廣告模式，希望藉此增加YouTube服務營收機會。

而此次打造的「品牌擴展」宣傳互動模式，則是會在大尺寸螢幕上播放的YouTube內容增加明顯的操作按鍵，讓使用者點按之後，即可快速將手機與YouTube內容建立連接，接下來即可讓使用者透過手機進行互動，或是透過瀏覽產生購物行為。

在這樣的廣告模式中，Google也將允許廣告主紀錄內容曝光與互動數據，藉此評估整體廣告效益。

Google表示，此項互動式廣告僅為新形態廣告模式的初期規劃，未來預期還會繼續增加更多不同互動廣告模式，同時也預期會在全球地區推行此類廣告應用。

相較傳統廣告主要透過內容曝光，或是吸引使用者點按，但Google提出此項廣告模式則是進一步吸引使用者增加更多互動，藉此讓廣告內容觸及率更高，同時也能讓廣告主建立更明確的目標族群輪廓。

不過，類似廣告應用方式，其實早已在中國等市場普遍應用，其中包含讓使用者以手機掃描電視內容的QR Code，即可與內容進行諸如線上投票等互動，同時也能快速參與線上購物、競標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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