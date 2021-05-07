小米手環6開箱！全螢幕、血氧偵測、30種運動模式 規格衝頂將成畢業作？

突然期待起下一代！

小米手環 6 在 3/29 時推出，截至目前已經一個月，在中國賣出百萬支的好成績。小米手環 6 在臺灣雖然還沒上市，官方也尚未公布開賣消息，但一直有在關注穿戴裝置的莫娜，當然要先自掏腰包請代購買一支來開箱啊！我買的版本是支援 NFC 的版本，至於臺灣販售的版本會不會支援 NFC 就要上市才知道了。小米手環 6 這次最大的看點就是終於來到「全螢幕」，而且也有支援說了很久的「血氧偵測」，唯一的美中不足就是依然沒有獨立的 GPS

6 & 5 外觀差異

小米手環 6 跟小米手環 5 的米粒大小乍看之下毫無差別，但細看體積的話小米手環 6 稍微大一點點，也比較重一些。小米手環 6 尺寸為 47.4 × 18.6 × 12.7 mm，淨重 12.8g。小米手環 5 尺寸為 47.2 x 18.5 x 12.4mm，淨重 11.9g。差距非常細微，所以兩代的錶帶是「可以共用」的，而且都相當吻合

外觀上最大差異就是螢幕了，小米手環 6 的螢幕比起前一代大了 50%，來到 1.56 吋 AMOLED 螢幕，前一代的螢幕大小則是 1.1 吋。以往小米手環螢幕都是方形裁切，但小米手環 6 則是犧牲「返回鍵」變成了全螢幕，雖說是全螢幕啦，但邊框還不算細，但也不影響加大後的視覺好感。唯一要去調整的只有使用返回鍵的習慣，我帶小米手環 6 一週了，這點倒是很快就適應了，要回上一頁左滑、右滑即可

另外解析度也有所提升，小米手環 6 來到 486 x 152 pixels，小米手環 5 則是 294 x 126 pixels。在白天陽光強烈的戶外，也能輕易地看到小米手環 6 上的資訊

▼為了讓大家直覺比較螢幕大小，所以兩代手環錶盤我用內建的彩色的款式

另外小米手環專用充電線終於是統一規格了，第六代跟第五代的充電線可以共用

終於有血氧偵測

前一代小米手環推出前，大家都一直猜測會有「血氧偵測功能」，不過當時卻沒推出，讓人有點小失望。這一次小米手環 6 終於是迎來血氧偵測了！雖然晚了些，但能在一支千元內、千元初頭的手環上看到這功能，還是很值得鼓掌的

小米手環 6 內建 PPG 心率感測器，來進行血氧飽和度監測，還可在夜間睡眠時開啟持續測量，根據人體睡眠時的心率及血氧變化，更準確的判斷你的睡眠品質。而且這一代就算是零星的小睡（最短 20 分鐘）也能夠監測血氧飽和度

血氧濃度是身體的重要指標，血液有著負責運送氧氣跟養份到各器官的重要工作，如果血液的含氧量嚴重不足，會影響人體呼吸有困難，並導致體內器官不能正常運作。一般人體內的血氧飽和度需在 95% 至 99% 之間，這對登山、運動人士來說，是很重要的數據

運動模式多了 19 種

小米手環 5 的運動模式有 11 種，其實我覺得已經夠多了 XD 但小米手環 6 的運動模式一口氣新增了 19 種，來到了 30 種！這數量已經比市面上 3000 元以上的運動手環、手錶還要多了。包含跑步機、有氧健身操、戶外跑步、自行車、健走、泳池游泳、划船機、滑步機、室內自行車、瑜伽、跳繩、舞蹈、室內健身、體操、高強度間歇訓練、核心訓練、伸展、保齡球、羽球、拳擊、踏步機、皮拉提斯、籃球、排球、桌球、板球、滑冰、踢拳、街舞、Zumba（是要不要這麼多 XD

續航如何？

小米手環 6 跟小米手環 5 一樣內建 125mAh 的電池，若睡眠期間也開啟血氧偵測的話，耗電量比小米手環 5 多一些的，經過兩晚的睡眠偵測實測，耗電電量大概差了 8%。如果睡眠期間不開起監測的話，兩者的續航差不多。小米手環 6 最高續航為 14 天，一週充一次電完全沒問題

編輯使用心得

除了上述的新功能，小米手環 6 跟前一代的功能基本上無差異，延續了第五代出現的女性生理期追蹤、壓力偵測、藍牙遙控功能等實用功能，並在使用體驗上也有加強，小米手環 6 螢幕的操作滑順度有大幅的進步，也沒有過往明顯的掉幀

小米手環自 2014 年推出後受到大眾喜愛，超高 CP 值無疑是平價智慧手環首選。小米手環 6 更是集結了所有功能的極致作品，連小米高層都說，小米手環 6 可說是畢業款作品，似乎也在暗示下一代的小米手環 7 將迎來非常大的變革！我好期待啊

小米手環 6 在中國的售價是標準版 229 元人民幣、NFC 版 279 元，是比以往還要貴的，且換算台幣都破千。不知道小米手環 6 在臺灣開賣之時，能否維持千元以下的甜美價格呢？也想知道破千的話對大家還有沒有吸引力呢？

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》