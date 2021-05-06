三星與蘭芝共同推出聯名款Galaxy Buds Pro 售價約新台幣5000元
上個月才宣布與Adidas合作，三星稍早再次宣布與與韓國化妝品牌蘭芝 (LANEIGE)共同推出聯名款Galaxy Buds Pro，盒裝將會包含一款紫色款Galaxy Buds Pro，以及蘭芝旗下遮瑕膏Neo Cushion。
不過，相較先前與Adidas合作聯名款Galaxy Buds Pro採用特殊造型設計，此次與蘭芝合作聯名款並未作特別設計，僅採用紫色款Galaxy Buds Pro進行合作，因此整體上比較像是與蘭芝遮瑕膏Neo Cushion搭配銷售。
此聯名款Galaxy Buds Pro將從5月12日在韓國市場限量銷售，建議售價為199000韓元 (約新台幣5000元)，預計會在5月11日開放透過LINE母公司NAVER旗下購物網站預購，另外也會透過韓國三星線上商店、Powder Room及Amorepacific等線上通路銷售。
而此次與蘭芝合作，三星主要希望藉由搭配蘭芝熱銷遮瑕膏產品推動更多人使用Galaxy Buds Pro，進而帶動更多三星產品銷售機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言