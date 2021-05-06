三星與蘭芝共同推出聯名款Galaxy Buds Pro 售價約新台幣5000元

上個月才宣布與Adidas合作，三星稍早再次宣布與與韓國化妝品牌蘭芝 (LANEIGE)共同推出聯名款Galaxy Buds Pro，盒裝將會包含一款紫色款Galaxy Buds Pro，以及蘭芝旗下遮瑕膏Neo Cushion。

不過，相較先前與Adidas合作聯名款Galaxy Buds Pro採用特殊造型設計，此次與蘭芝合作聯名款並未作特別設計，僅採用紫色款Galaxy Buds Pro進行合作，因此整體上比較像是與蘭芝遮瑕膏Neo Cushion搭配銷售。

此聯名款Galaxy Buds Pro將從5月12日在韓國市場限量銷售，建議售價為199000韓元 (約新台幣5000元)，預計會在5月11日開放透過LINE母公司NAVER旗下購物網站預購，另外也會透過韓國三星線上商店、Powder Room及Amorepacific等線上通路銷售。

而此次與蘭芝合作，三星主要希望藉由搭配蘭芝熱銷遮瑕膏產品推動更多人使用Galaxy Buds Pro，進而帶動更多三星產品銷售機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》