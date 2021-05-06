推文秒刪除！Google意外曝光親民款Pixel Buds A系列真無線耳機

Google旗下Android官方Twitter帳號稍早提前曝光尚未公布的親民款Pixel Buds A系列真無線耳機，但隨後即將相關推文內容刪除。

從外觀來看，新款Pixel Buds A系列真無線耳機與先前推出的標準款Pixel Buds相似，同樣支援Google Fast Pair快速配對功能，並且標榜提供更好音質體驗，支援Android 6.0以上機種配對使用。

不過，目前Google尚未公布此款耳機具體細節，預期會在接下來的Google I/O 2021期間揭曉。

在此之前，Alphabet執行長Sundar Pichai已經在日前公布財報時，表示會在Google I/O 2021公布重要產品內容，除了此次提前曝光的Pixel Buds A系列真無線耳機，預期也會包含Pixel Watch智慧手錶，另外也可能公布新款Pixel 5a 5G手機。

另一方面，Google也預期會在Google I/O 2021期間公布更多有關Android 12作業系統更新細節，另外也可能準備公布代號「Whitechapel」 (白教堂)、與三星合作的自製處理器消息，但不確定屆時是否只是宣布預告內容，或是公布完整細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》