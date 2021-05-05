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無HOME鍵全螢幕iPad mini 6 延期到年底推出

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

天風國際分析師郭明錤從供應鏈得來的消息，蘋果計劃在今年下半年發布第六代 iPad mini，這表明小尺寸 iPad 的發佈時間將更加推遲，有望在 9 月份的秋季發布會正式登場。

郭明錤表示，最近的全球變化有助於 iPad 銷量成長，新發布的 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro 機型預計將推動銷量向前發展。此外，郭明錤表示，今年下半年的新 iPad mini 將進一步幫助 iPad 業務成長。

郭明錤和 DigiTimes 此前曾表示，新 iPad mini 將在今年上半年推出。可能是由於供應限制，新的低價 iPad 現在似乎被推遲到 2021 年下半年。

新款 iPad mini 預計將採用 8.4 吋顯示螢幕，邊框更薄，並繼續配備 Touch ID Home 鍵和 Lightning 端口，類似小台的 iPad Air 4 設計。對於希望最小尺寸 iPad 能有重大重新設計的用戶來說，新 iPad 可能會令人失望，比如 iPad Air 和 iPad Pro 的變化。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

郭明錤 蘋果 iPad mini

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