Apple Watch新功能？文件顯示蘋果將打造可量測血糖產品
依照最近消息顯示，蘋果確實計畫將血糖相關量測技術應用在旗下產品，或許未來很快就能藉由Apple Watch快速量測個人血糖數值是否正常。
實際上，過去傳出蘋果準備把血糖量測功能加到Apple Watch的說法始終不斷，而從近期英國健康科技業者Rockley Photonics在向美國證券交易委員會 (SEC)遞交上市文件內容顯示，這家聚焦在血糖及血壓數據量測技術的業者在過去兩年最大合作夥伴就是蘋果，同時最快會在2022年推出應用旗下技術的市售產品。
目前還無法確認Rockley Photonics在文件中提及產品是否就是與蘋果合作項目，或是Rockley Photonics自有產品，另外也未透露是否將相關技術應用在Apple Watch產品。
不過，至少可以確認蘋果確實有計畫在旗下產品採用Rockley Photonics技術，並且可用於量測血糖、血壓，甚至可能用於檢測酒精濃度。
在蘋果持續將Apple Watch定位在更了解使用者身體的產品，甚至在後續加入可量測不正常心跳表現，以及睡眠品質狀態，更顯示蘋果將持續在此項產品加入更多身體數據量測功能。
只是以Apple Watch目前所有量測方式均採非侵入形式，未來如何正確量測血糖數值也預期吸引更多人關注。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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