VMware預計今年底釋出 可讓M1處理器Mac機種安裝Windows 10的虛擬軟體

在Parallels推出Parallels Desktop 16.5正式版本，讓搭載M1處理器的Mac機種可以安裝Windows 10 on Arm版本作業系統後，VMware稍早也公布旗下虛擬軟體VMware Fusion更新進度，預計在今年底推出適用於搭載M1處理器Mac機種的公開技術預覽版本。

不過，VMware在說明中也增加一些但書，除了年底預計推出版本仍處於技術預覽階段，同時也強調目前仍無法在虛擬環境安裝使用對應x86硬體架構的Windows 10作業系統，同時也強調目前使用者僅能透過微軟Windows Insider Program預覽項目下載測試版本的Windows 10 on Arm作業系統。

以目前來看，Parallels Desktop 16.5正式版本提供模擬功能也採相同模式，一樣僅能安裝使用Windows 10 on Arm作業系統，而使用者取得方式也必須透過Windows Insider Program預覽項目下載。

而就VMware立場來看，由於微軟目前並未正式開放授權使用Windows 10 on Arm作業系統，僅只是作為測試評估使用，因此在模擬相容開發進度會以Linux為重，而不會以Windows 10 on Arm相容為優先。

同時針對Parallels的作法，VMware認為確實使用者可以自行申請加入Windows Insider Program預覽項目，並且取得測試版本的Windows 10 on Arm作業系統，藉此在虛擬環境中安裝使用，但本質上並非微軟正式授權使用項目，因此即便可順利運作使用，VMware依然會傾向微軟正式對外授權使用時，才會進一步讓VMware Fusion能有更完整相容運作表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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