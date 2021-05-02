Google Assistant測試新功能 無須喚醒即可直接指定聲控操作功能

透過聲控方式使用Google Assistant數位助理服務時，都必須透過「Ok,Google」或「Hey,Google」關鍵字詞喚醒，才能讓Google Assistant接續執行所下達指令，但Google目前顯然已經開始測試代號「Guacamole」 (酪梨醬)的功能，讓使用者能直接透過自行設定關鍵詞，即可針對特定功能直接進行聲控操作，無須先喚醒Google Assistant。

目前Google已經針對對應Android 11作業系統平台的Google App 12.5測試版本提供此項功能，讓使用者可在設定頁面中設定聲音捷徑項目，讓特定聲控指令可直接對應指定功能操作。

例如，使用者可以在鬧鈴響起時，直接透過「停止」 (Stop)聲控指令直接關閉，不用像過往必須先透過「Ok,Google」或「Hey,Google」喚醒Google Assistant，接著才能透過聲控指令讓鬧鈴停下。

這樣的功能將可讓Google Assistant對應更快聲控操作，同時也能讓使用者更方便執行特定聲控操作需求。而從另一方面來看，這樣的設定功能也能讓Google更容易了解使用者經常設定的聲控指令會應用在哪些執行需求，藉此強化日後數位助理服務互動應用功能。

不過，目前仍不確定Google預計何時開放使用此項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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