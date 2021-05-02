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mini LED面板供貨短缺影響 新款iPad Pro 12.9版本至少要等到7月前後才出貨

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然蘋果在新款iPad Pro 12.9吋版本加入mini LED面板設計，藉此標榜能提供等同專業級桌上型螢幕Pro Display XDR的顯示效果，但明顯受到mini LED面板供貨短缺影響，因此除了僅在12.9吋版本提供此面板設計，稍早開放預購時也在短時間內讓實際供貨時間延後至7月前後。

從目前開放預購地區的蘋果官網顯示，新款iPad Pro 12.9吋版本包含128GB、256GB、512GB與1TB容量版本都已經標示需等6-8周寄送時間，亦即需等到7月前後才會出貨，而目前連最高容量2TB規格版本也要在相同時間後才會出貨。

至於僅採LCD面板設計的11吋版本，目前依然維持在4-6週，亦即可在6月初即可出貨，或是更早下訂的話，甚至可在5月27日以前出貨。

從此次iPad Pro設計，顯然蘋果再次讓iPad Pro與一般iPad產品定位再次明顯拉開，不僅與新款Mac機種一樣採用M1處理器，甚至在12.9吋版本採用mini LED面板設計，讓iPad Pro可以進一步應用在專業顯示使用需求，另外更加入支援Thunderbolt連接埠功能，藉此支援更多Thunderbolt連接埠設計配件。

不過，由於目前mini LED面板供貨產能相對較少，因此蘋果僅先應用在iPad Pro 12.9吋版本，但預期未來將會更廣泛應用在11吋版本，甚至套用在新款Mac機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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