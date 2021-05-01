續航達50小時！myFirst打造可快速將塗鴉內容傳至手機存放的平板

過去針對學齡兒童打造智慧手錶、耳機、相機、繪圖平板等裝置的myFirst，稍早公布旗下新款繪圖平板裝置Sketch Book，標榜可讓兒童透過數位筆進行塗鴉、書寫，即可將內容快速同步至預先安裝App，並且完成配對的手機存放，以利父母或兒童自己保存各類創作內容，甚至也能藉此當作數位筆記使用。

Sketch Book本身採10吋LCD螢幕設計，開啟時間僅需2秒，並且對應電磁感應使用的數位筆以壓感方式書寫 (支援8192點壓感點)，同時內建1000mAh電池容量，約可對應長達50小時使用時間，而數位筆內建電池電量為80mAh，單次充電約可對應連續使用200小時。

而螢幕本身設計採取「黑板」概念，讓兒童使用時可長時間觀看，避免影響視力。藉由手機App完成配對後，即可透過操作將平板上的塗鴉、書寫內容同步至手機存放，若是維持保留在平板上的話，單一畫面約可對應8小時左右的連續使用時間，至於平板內建儲存空間則約可紀錄1000張塗鴉內容。

myFirst打造Sketch Book的目的，其實是希望能以更環保方式讓兒童可隨時塗鴉、筆記，並且讓各類靈光一閃的創意、想法以數位化形式保留，甚至可以在手機或平板上繼續使用，另一方面也能減少大量紙張浪費。同時，藉由可快速與App連動同步特性，Sketch Book預期也能作為數位筆記使用設備。

另外，配合螢幕錄影功能，更可重新播放塗鴉內容創作過程，藉此讓父母更容易了解兒童創作時的想法，同時也能讓創作內容以更有趣形式呈現。

由於Sketch Book是針對兒童使用需求打造，因此原廠在設計此項產品時也提高不少耐用度，同時更提供皮質保護殼，以及數位筆固定設計，方便隨身攜帶使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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