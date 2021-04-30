Razer再次更新隨身滑鼠Orochi 大幅提升電池續航與無線使用體驗

相較Razer在2016年更新的隨身滑鼠Orochi，此次推出的新款Orochi V2，更進一步強化電池續航表現，以及無線使用體驗。

外觀部分，比起原先Orochi採用銳角視覺設計，新款Orochi V2反而採用更加圓潤外觀，在一般使用時候也不會顯得突兀，同時也額外增加白色款式，甚至可藉由Razer客製化服務加上特定圖像，或是授權圖像，另外使用者也能自行上傳圖像內容進行客製化。

滑鼠整體重量僅59公克，左右按鍵採用Razer針對滑鼠設計的第二代鍵軸，可承受6000萬次點按使用壽命，底部則採可對應18000 DPI精度的5G光學定位感測元件，而鼠身則維持採對稱設計，同樣提高背面拱度，藉此貼合不同掌幅使用模式，即便使用者習慣以抓握、掌貼，或是指捏方式都能輕易使用滑鼠。

另外，Orochi V2更針對左右按鍵點按角度、側面內凹曲線與側面按鍵位置均重新設計，讓使用者能以更輕鬆方式操作滑鼠。

而滑鼠上搭載6組按鍵對應操作功能都能進行客製化定義，同時也能藉由滑鼠內建記憶模組儲存不同設定結果，並且能透過快速鍵迅速切換。

至於連接方式，Orochi V2分別可透過藍牙與Razer自有無線技術 (配合USB Dongle)建立連結，前者能穩定與筆電等裝置連結，但操作反應速度則受限於藍牙傳輸頻寬，同時電池使用時間最高可達950小時，而後者操作反應速率則貼近有線連接方式，卻相對較為耗電，最長使用電力時間約為425小時。

由於此次採用兩種無線連接模式，因此Orochi V2取消原本提供的有線連接模式，而供電方式則分別可使用3號或4號電池，藉此增加使用便利性，而電池槽更採特殊斜置方式，標榜能對應平衡重量配置。

新款Orochi V2將會先透過Razer官網銷售，建議售價為69.99美元，新台幣售價則是2090元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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