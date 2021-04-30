伊萊克斯在台引進極淨呵護系列滾筒洗衣機、洗脫烘衣機 清洗精緻衣物更直覺

伊萊克斯今日 (4/29)宣布在台引進極淨呵護系列滾筒洗衣機、洗脫烘衣機，分別包含UltimateCare 700、800系列在內四款機種，強調以智慧感測衣物髒污技術SensorWash、洗劑高效混合技術UltraMix，並且透過VapourCare蒸氣抗敏除皺模式保護衣物，同時也標榜取得羊毛認證標誌，避免精緻衣物產生皺折或縮水情況。

此次在台引進新款極淨呵護系列滾筒洗衣機、洗脫烘衣機，同時針對台灣市場需求採用110V電壓規格，讓使用者能直接透過一般插座安裝即可使用，無須重新改拉220V電壓，伊萊克斯台灣、香港總經理余倩梅表示主要考量使用便利性，讓使用者能更方便選購使用。

不過，余倩梅表示未來依然會持續引進220V電壓規格機種，讓新建案、重新裝潢家庭選購。另外，對於目前坊間已經有業者提供購買220V電壓規格家電，即可免費提供改電服務，余倩梅則表示考量施工品質與安全等因素，目前並未提供此類服務，但未來若市場此類需求增加，或許也會列入考慮。

▲極淨呵護系列滾筒洗衣機、洗脫烘衣機

至於在台灣家電市場已經長時間被日韓品牌進駐，此時引進新款洗衣機的原因，余倩梅表示在於目前觀察台灣市場越來越多人開始選擇滾筒式洗衣機，同時也有不少洗脫烘使用需求，加上省水、節電，以及保護衣物等選購條件下，認為伊萊克斯旗下洗衣機產品更具競爭優勢，尤其此次引進機種更標榜能以蒸氣抗敏除皺模式保護衣物，並且取得羊毛認證標誌，讓使用者更容易洗滌精緻衣物。

但在市場佈局看法，余倩梅表示並非以搶佔市場為目標，而是希望能讓消費市場有更多選擇，並且透過伊萊克斯環境永續發展理念、技術打造家電產品持續吸引消費者。

同時，配合此次引進新款極淨呵護系列滾筒洗衣機、洗脫烘衣機，伊萊克斯也計畫透過90天體驗方案，讓消費者能以完整使用體驗決定是否購買，同時未來也會透過銷售通路等宣傳方式讓更多消費者認識伊萊克斯旗下洗衣機、洗脫烘衣機產品。

▲提供90天體驗方案，讓使用者更能完整感受極淨呵護系列滾筒洗衣機、洗脫烘衣機便利性

此次引進機種，分別包含UltimateCare 700、800系列在內四款機種，其中700系列對應10公斤洗量，800系列則對應11公斤洗量，而兩款系列支援烘衣功能版本均對應7公斤烘量，同時所有機種均獲得Woolmark Blue羊毛認證，可透過特殊羊毛柔洗程序模擬手洗般溫和的洗滌模式，讓羊毛織品等精緻衣物不會在清洗過程受損。

▲Woolmark Blue羊毛認證

▲透過直覺操作介面，讓使用者更容易清洗衣物

其他功能部分，則包含可設定快洗模式、Wi-Fi操控、兒童安全鎖等，另外也能配合UltraMix洗劑高效混合技術、SensorWash智慧感測科技、VapourCare蒸氣抗敏除皺，以及SensiCare智慧節能烘衣確保衣物清洗效果，並且避免衣物因為烘乾損壞。

詳細功能如下：

．UltraMix洗劑高效混合技術-預先混和洗劑與水，避免衣物直接接觸高濃度洗劑，造成衣物損壞及減少衣物褪色40%，和防止結塊洗劑殘留於衣物上。

．SensorWash智慧感測科技-智慧感測技術可以偵測衣物髒污程度，自動調整洗程及時間，避免衣物殘留洗劑，增加去污程度。

．VapourCare蒸氣抗敏除皺-減少衣物皺褶，並去除99.9%的細菌和由塵蟎、寵物所帶來的過敏原。

．SensiCare智慧節能烘衣-自動偵測洗衣槽內溫度和濕度，即時調整烘乾溫度及時間，防止衣物烘過乾的情況。

▲極淨呵護系列滾筒洗衣機、洗脫烘衣機

▲總計在台推出四款機種

▲透過抽屜底座配件收納洗潔劑等物品

▲提供首購禮

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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