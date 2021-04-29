相隔7個月之後 AirPods Pro和AirPods 2新韌體「3E751」終於開放更新

根據《愛瘋日報》報導，美國 Apple 公司今天為 AirPods Pro 和 AirPods 2 發布了韌體更新，新韌體的版本號是「3E751」，之前是 3A283。蘋果為 AirPods 和 AirPods Pro 用戶發布前一個韌體版本是 7 個月之前。

照以往慣例，蘋果沒有關於 AirPods 韌體更新的發布說明，這意味著我們必須等到更新完全推出後才能掌握新的內容。上次更新帶來了對空間音頻和自動切換支援。

如要檢查你的 AirPods 韌體版本，可以打開 AirPods 充電盒與 iPhone 連接，然後到手機的「設定>一般>關於本機>AirPods」就能查詢。

最新的 AirPods 和 AirPods Pro 韌體版本是 3E751。如果這是你在「設定」中看到的，那麼這意味著你的 AirPods 已經完全更新。如果沒有，當透過藍牙連接到你的 iPhone 時，更新應該會自動安裝。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了 ，聯合新聞網獲授權轉載。》

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