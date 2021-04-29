快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

蘋果產品熱銷 後疫情時代的彈性辦公推動Mac、iPad使用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早公布2021財年第二季財報結果，其中營收達895.84億美元，相比去年同期增加54%，同時淨利達236.30億美元，相比去年同期增加110%。其中，營收主要來源為iPhone銷售表現明顯增加，總計達497.38億美元，相比去年同期足足增加207.76億美元，而Mac、iPad及服務內容營收也均有明顯增加。

在後續說明中，Tim Cook認為在疫情出現平緩情況後，許多公司依然會維持遠距工作模式，同時未來在家彈性辦公、學習情況依然會相當普遍，因此預期將帶動更大Mac與iPad機種銷售需求。

不過，隨著全球晶片供貨出現短缺情況，蘋果執行長Tim Cook也表示可能會對蘋果產生影響，而從另一方面來看，顯示除了iPhone機種持續熱銷，其實也代表全球市場對於Mac、iPad使用需求增加。

而Tim Cook也認為目前全球地區的5G網路使用滲透率仍不高，雖然目前中國與美國都已經快速推動5G網路發展，但在許多地區仍維持使用4G網路服務，因此認為5G網路手機日後銷售會有更大成長幅度。

另外，在蘋果公布財報中顯示，北美地區在上一季營收達343.06億美元，依然是蘋果最大營收市場，而目前持續成為第二大營收市場的歐洲地區營收則在上一季累積222.64億美元，大中華地區營收則是177.28億美元，日本地區營收達77.42億美元，亞太地區營收則是75.44億美元，就整體來看均呈現正向成長。

若以產品來看的話，iPhone產品營收達497.38億美元，Mac產品營收為91.02億美元，iPad產品營收達78.07億美元，至於可穿戴裝置、家居設備及配件營收則達78.36億美元，源自內容服務營收則是169.01億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 日本 iPad 蘋果

延伸閱讀

臉書財報優於預期 但蘋果隱私新規可能衝擊廣告成長

蘋果產品需求旺季報亮麗 盤後股價漲逾2%

蘋果營收創紀錄 獲利遠超預期 大中華區銷售猛增88%

蘋果禍不單行 歐盟反壟斷要提告 俄罰款1200萬

相關新聞

世界舞蹈日！戴著Apple Watch跳舞可得限量獎章、貼圖

Apple Watch使用者的日常樂趣之一，就是搜集獎章了。今天是「世界舞蹈日」，蘋果首次推出專屬今日的特殊獎章，世界各...

一口氣更新四種車款！Gogoro 2 Premium、Gogoro 3 Premium、Gogoro 2 Delight與Gogoro S2動眼看

Gogoro此次一口氣更新四種車款，其中包含以過往Gogoro 2 Plus升級的Gogoro 2 Premium，藉由Gogoro 3 Delight升級的Gogoro 3 Premium，另外也包含以現有車款設計升級的新款Gogoro 2 Delight，以及全新Gogoro S2。

三星全新2021年款Lifestyle TV系列登台 以設計風格融入居家環境

隨著日前在台引進全新Neo QLED量子電視產品後，三星今日 (4/26)也宣布在台推出全新2021年款Lifestyle TV系列。

原訂2022年進入市場的蘋果擴增實境眼鏡 將因測試進度延後上市時間

相關消息指稱，蘋果傳出計畫在2022年第一季進入量產階段的擴增實境眼鏡裝置，有可能因為近期測試延後，導致實際上市時間往後調整。

Gogoro公布全新服務升級與電池資費方案 讓騎到飽方案使用模式轉型

正式揭曉新年度車款之前，Gogoro在官方論壇公布Gogoro Network服務升級優惠及全新資費方案內容，其中包含讓一般用量計價更划算，同時也針對高用量用戶增加使用費用，避免濫用情況產生，同時也讓騎到飽方案使用模式轉型。

宏碁全新Swift 3輕薄筆電 莓果紅新色攻佔夢幻少女心

走在潮流尖端的使用者們對筆電的要求越來越高，不只效能強大、輕薄耐用、更要美型時尚。宏碁宣布推出擁有晶亮銀、煙燻藍、莓果紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。