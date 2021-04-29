蘋果產品熱銷 後疫情時代的彈性辦公推動Mac、iPad使用需求

蘋果稍早公布2021財年第二季財報結果，其中營收達895.84億美元，相比去年同期增加54%，同時淨利達236.30億美元，相比去年同期增加110%。其中，營收主要來源為iPhone銷售表現明顯增加，總計達497.38億美元，相比去年同期足足增加207.76億美元，而Mac、iPad及服務內容營收也均有明顯增加。

在後續說明中，Tim Cook認為在疫情出現平緩情況後，許多公司依然會維持遠距工作模式，同時未來在家彈性辦公、學習情況依然會相當普遍，因此預期將帶動更大Mac與iPad機種銷售需求。

不過，隨著全球晶片供貨出現短缺情況，蘋果執行長Tim Cook也表示可能會對蘋果產生影響，而從另一方面來看，顯示除了iPhone機種持續熱銷，其實也代表全球市場對於Mac、iPad使用需求增加。

而Tim Cook也認為目前全球地區的5G網路使用滲透率仍不高，雖然目前中國與美國都已經快速推動5G網路發展，但在許多地區仍維持使用4G網路服務，因此認為5G網路手機日後銷售會有更大成長幅度。

另外，在蘋果公布財報中顯示，北美地區在上一季營收達343.06億美元，依然是蘋果最大營收市場，而目前持續成為第二大營收市場的歐洲地區營收則在上一季累積222.64億美元，大中華地區營收則是177.28億美元，日本地區營收達77.42億美元，亞太地區營收則是75.44億美元，就整體來看均呈現正向成長。

若以產品來看的話，iPhone產品營收達497.38億美元，Mac產品營收為91.02億美元，iPad產品營收達78.07億美元，至於可穿戴裝置、家居設備及配件營收則達78.36億美元，源自內容服務營收則是169.01億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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