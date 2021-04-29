Windows 10用戶人數超過13億 但微軟目前營收主力放在雲端

微軟稍早公布2021財年第三季財報，其中營收達417億美元，相比去年同期成長19%，淨利則達155億美元，成長幅度比去年增加44%，其中主要獲利來源為雲端服務。另外，微軟也說明目前Windows 10用戶人數已經累積超過13億，同時Microsoft Teams服務用戶人數也累積超過1.45億人。

在此次財報中，約177億美元營收來自Office 365商用版、Azure、Dynamics 365等商用服務，而包含Microsoft Teams服務的生產力與業務流程項目營收則達136億美元，同時約151億美元營收員智慧雲端服務，而包含Windows 10作業系統授權在內的個人運算業務營收則達130億美元。

從財報營收分布顯示，微軟目前主要營收已經全面轉向雲端服務，尤其Azure業務在上一季內累積成長50%，針對企業使用的Dynamics 365服務業務也有45%成長表現，而Xbox項目也因為新機上市，以及Xbox Live等服務項目調整，整體成長幅度達34%。

而雖然目前源自個人運算業務的營收相對較少，但依然是微軟重要營收項目，其中包含與PC業者合作授權，以及個人組裝作業系統授權等，同時截至目前為止的Windows 10作業系統使用人數已經累積超過13億，因此也讓微軟能持續藉此累積更多營收。

依照微軟執行長Satya Nadella看法，由於疫情依然產生影響，因此將會持續推動企業進行數位化轉型，甚至認為目前產生的數位化轉型動能僅只是個開始。

至於針對Xbox Series X|S目前仍因處理器供貨短缺影響，因此微軟預期缺貨情況依然會持續至今年6月。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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