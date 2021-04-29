三星更新輕盈入門筆電Galaxy Book 及可升級儲存容量的遊戲筆電Galaxy Book Odyssey
除了揭曉Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360，三星也同步更新針對輕盈使用需求打造的Galaxy Book，並且針對遊戲需求推出同樣提供完整連接埠，甚至可以更換SSD的遊戲筆電Galaxy Book Odyssey。
針對輕盈使用需求打造的Galaxy Book，採用15.6吋、Full HD解析度設計的LCD螢幕，一樣採用第11代Core系列處理器，搭配8GB記憶體與256GB SSD，其中更可透過雙SSD插槽擴充儲存容量，並且透過完整連接埠對應工作需求，另外也搭載NVIDIA MX450獨立顯示卡與Intel Iris Xe顯示設計，以及54Wh電池容量，另外也提供LTE連網功能版本。
但相比Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360，此次推出的Galaxy Book並非以Intel EVO規範設計，但主要是鎖定入門使用需求打造，因此處理器甚至可選擇Celeron規格，同時螢幕也未採用AMOLED面板設計。
不過，Galaxy Book依然可以快速切換連接Galaxy Buds耳機，並且能將三星平板當作外接螢幕使用。
至於此次推出的Galaxy Book Odyssey，則是在採用Intel第11代Core系列處理器之外，更搭載NVIDIA RTX 3050Ti Max-Q，或是RTX 3050 Max-Q，螢幕一樣搭載15.6吋規格，但維持採用LCD面板，最高可採用32GB記憶體與1TB NVMe SSD，並且提供使用者可自行升級選項。
而機身則搭載包含USB 3.2 Type-C、USB-C連接埠，並且提供乙太網路、HDMI、micro SD記憶卡插槽與3.5mm耳機孔。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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