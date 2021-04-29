三星揭曉更具效能的Galaxy Book Pro 以及可360翻轉使用的Galaxy Book Pro 360

在以「the most powerful Galaxy」為主題的發表活動中，三星分別揭曉包含13吋及15吋規格的Galaxy Book Pro，以及螢幕可翻轉的Galaxy Book Pro 360。

其中，包含Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360均採用Intel代號「Tiger Lake」的第11代Core系列處理器，而後者基本上採相近規格設計，但是額外加入可360度翻轉螢幕，並且加入螢幕觸控與S Pen功能設計。

兩款新機均符合Intel EVO設計，並且標榜輕盈重量與輕薄機身設計，同時保留完整連接埠設計

在Galaxy Book Pro中，分別可選擇13吋或15.6吋AMOLED螢幕，解析度則採用Full HD規格，13吋機種重量為868公克，15.6吋機種則為1.04公斤，分別採用63Wh及68Wh電池容量，其他規格則包含可選16GB記憶體、512GB SSD，顯示部分則額外搭載NVIDIA MX450獨立顯示卡，或是使用第11代Core系列處理器搭載的Iris Xe顯示設計，並且可額外選擇搭載LTE連網功能版本。

而Galaxy Book Pro 360由於額外加上螢幕翻轉，以及觸控與S Pen功能，因此13吋機種重量增加至1.04公斤，15.6吋機種則增加至1.39公斤，兩者電池容量規格並未作調整。

包含Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360都能與三星旗下Galaxy手機配合Quick Share服務進行，其中包含交換檔案、同步Samsung Notes資料等，或是將原本與Galaxy手機配對連接的Galaxy Buds耳機，快速移轉到Galaxy Book Pro使用，另外也同樣能與SmartThings裝置連動，並且成為控制中樞。

此外，Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360更可將三星平板當作第二螢幕使用，方便使用者透過筆電工作時，能藉由平板作為延伸螢幕觀看參考文件，或是當作其他服務內容操作設備。

其中，Galaxy Book Pro將推出神秘藍、神秘銀與神秘粉金三款配色，Galaxy Book Pro 360則分別提供神秘海軍藍、神秘銀與神秘銅配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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