快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

三星揭曉更具效能的Galaxy Book Pro 以及可360翻轉使用的Galaxy Book Pro 360

聯合新聞網 / 楊又肇

以「the most powerful Galaxy」為主題的發表活動中，三星分別揭曉包含13吋及15吋規格的Galaxy Book Pro，以及螢幕可翻轉的Galaxy Book Pro 360。

其中，包含Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360均採用Intel代號「Tiger Lake」的第11代Core系列處理器，而後者基本上採相近規格設計，但是額外加入可360度翻轉螢幕，並且加入螢幕觸控與S Pen功能設計。

兩款新機均符合Intel EVO設計，並且標榜輕盈重量與輕薄機身設計，同時保留完整連接埠設計

在Galaxy Book Pro中，分別可選擇13吋或15.6吋AMOLED螢幕，解析度則採用Full HD規格，13吋機種重量為868公克，15.6吋機種則為1.04公斤，分別採用63Wh及68Wh電池容量，其他規格則包含可選16GB記憶體、512GB SSD，顯示部分則額外搭載NVIDIA MX450獨立顯示卡，或是使用第11代Core系列處理器搭載的Iris Xe顯示設計，並且可額外選擇搭載LTE連網功能版本。

而Galaxy Book Pro 360由於額外加上螢幕翻轉，以及觸控與S Pen功能，因此13吋機種重量增加至1.04公斤，15.6吋機種則增加至1.39公斤，兩者電池容量規格並未作調整。

包含Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360都能與三星旗下Galaxy手機配合Quick Share服務進行，其中包含交換檔案、同步Samsung Notes資料等，或是將原本與Galaxy手機配對連接的Galaxy Buds耳機，快速移轉到Galaxy Book Pro使用，另外也同樣能與SmartThings裝置連動，並且成為控制中樞。

此外，Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360更可將三星平板當作第二螢幕使用，方便使用者透過筆電工作時，能藉由平板作為延伸螢幕觀看參考文件，或是當作其他服務內容操作設備。

其中，Galaxy Book Pro將推出神秘藍、神秘銀與神秘粉金三款配色，Galaxy Book Pro 360則分別提供神秘海軍藍、神秘銀與神秘銅配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 筆電 GALAXY

延伸閱讀

Galaxy Z Fold 3 預期換上Snapdragon 888 Pro、螢幕下鏡頭設計

三星再推Galaxy M12超鯊機 五千元有找 續戰線上市場

三星推「超鯊機」Galaxy M12 售4990元線上獨賣

網路獨賣！「三星Galaxy M12超鯊機」單機價5千元有找

相關新聞

世界舞蹈日！戴著Apple Watch跳舞可得限量獎章、貼圖

Apple Watch使用者的日常樂趣之一，就是搜集獎章了。今天是「世界舞蹈日」，蘋果首次推出專屬今日的特殊獎章，世界各...

一口氣更新四種車款！Gogoro 2 Premium、Gogoro 3 Premium、Gogoro 2 Delight與Gogoro S2動眼看

Gogoro此次一口氣更新四種車款，其中包含以過往Gogoro 2 Plus升級的Gogoro 2 Premium，藉由Gogoro 3 Delight升級的Gogoro 3 Premium，另外也包含以現有車款設計升級的新款Gogoro 2 Delight，以及全新Gogoro S2。

三星全新2021年款Lifestyle TV系列登台 以設計風格融入居家環境

隨著日前在台引進全新Neo QLED量子電視產品後，三星今日 (4/26)也宣布在台推出全新2021年款Lifestyle TV系列。

原訂2022年進入市場的蘋果擴增實境眼鏡 將因測試進度延後上市時間

相關消息指稱，蘋果傳出計畫在2022年第一季進入量產階段的擴增實境眼鏡裝置，有可能因為近期測試延後，導致實際上市時間往後調整。

Gogoro公布全新服務升級與電池資費方案 讓騎到飽方案使用模式轉型

正式揭曉新年度車款之前，Gogoro在官方論壇公布Gogoro Network服務升級優惠及全新資費方案內容，其中包含讓一般用量計價更划算，同時也針對高用量用戶增加使用費用，避免濫用情況產生，同時也讓騎到飽方案使用模式轉型。

宏碁全新Swift 3輕薄筆電 莓果紅新色攻佔夢幻少女心

走在潮流尖端的使用者們對筆電的要求越來越高，不只效能強大、輕薄耐用、更要美型時尚。宏碁宣布推出擁有晶亮銀、煙燻藍、莓果紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。